iPhone 16 Pro vs Galaxy S24 Ultra, lequel est le plus adapté au gaming en 2025

Deux philosophies s'affrontent en 2025. L'iPhone 16 Pro et le Galaxy S24 Ultra ne sont pas des téléphones gaming dédiés mais leurs spécifications montrent qu'ils peuvent rivaliser avec certains modèles conçus uniquement pour jouer.

Note de la rédaction

Un processeur taillé pour les performances

Écran et immersion visuelle

Batterie et endurance

Chauffe et confort d'utilisation

Quel modèle choisir pour jouer























En résumé

Nous n'avons pas eu ces modèles en main. Cette analyse repose uniquement sur leurs spécifications afin d'évaluer ce qu'elles impliquent pour un joueur en 2025. Cela vous permet toutefois d'en apprendre plus sur ces produits et d'identifier s'ils peuvent s'accorder à vos besoins. Finalement, si nous avons l'occasion de les tester, nous ne manquerons pas de lier nos essais à cet article.L'iPhone 16 Pro inaugure la nouvelle puce A18 Pro, gravée en trois nanomètres., ce qui permet de limiter la consommation de batterie tout en augmentant les performances. Apple met en avant l'intégration du ray tracing matériel, une technologie héritée du PC et des consoles. Elle améliore la gestion des reflets et de la lumière,. L'impact réel dépendra toutefois du soutien des développeurs, car tous les titres ne profitent pas encore de cette fonctionnalité.De son côté, leune version personnalisée du processeur haut de gamme de Qualcomm. Cette déclinaison « for Galaxy » bénéficie d'optimisations spécifiques obtenues par Samsung pour garantir un surcroît de performance par rapport aux modèles concurrents. Associé au GPU Adreno, ce choix vise à maintenir une bonne fluidité même dans les jeux les plus exigeants, tout en profitant d'une optimisation renforcée pour les applications de l'écosystème Galaxy.L'iPhone 16 Pro est équipé d'un écran Super Retina XDR LTPO.. Concrètement, l'écran peut descendre à 1 Hz lorsqu'un texte immobile est affiché afin d'économiser la batterie, puis grimper à 120 Hz pour offrir un affichage fluide lors du jeu ou du défilement rapide. Avec une diagonale de 6,3 pouces, Apple conserve un format plus compact, pensé pour ceux qui privilégient la maniabilité.Le Galaxy S24 Ultra adopte pour sa part une dalle AMOLED LTPO de 6,8 pouces, avec une plage de rafraîchissement équivalente., renforçant l'immersion dans les vidéos et les jeux. Par sa taille et sa définition, l'écran du S24 Ultra privilégie le confort visuel et l'expérience multimédia sur grand format, mais se montre moins pratique en main que l'iPhone.La batterie de l'iPhone 16 Pro, une capacité qui paraît modeste face à la concurrence. Apple s'appuie toutefois sur l'efficacité énergétique de sa puce A18 Pro et sur la gestion adaptative de l'écran LTPO pour optimiser la consommation. En pratique, l'appareil devrait tenir une journée complète dans un usage classique, même avec quelques sessions de jeu, sans nécessiter de recharge immédiate.adopte une approche plus généreuse avec. Sur le papier, cela lui confère une autonomie théorique plus confortable, particulièrement appréciable pour les longues sessions multimédia ou de jeu. Samsung se démarque aussi par une charge rapide plus performante que celle d'Apple, permettant de récupérer plus d'autonomie en moins de temps, un point non négligeable au quotidien.La gestion de la chaleur reste un enjeu clé sur ce type d'appareil. L'iPhone 16 Pro bénéficie d'une gravure en trois nanomètres pour, ce qui réduit la consommation énergétique et devrait limiter la chauffe lors d'usages intensifs. De son côté, lemise sur une chambre à vapeur, un système de refroidissement interne qui répartit plus efficacement la chaleur et aide à maintenir des performances stables pendant les longues sessions de jeu.Sur le plan de l'ergonomie, les deux approches diffèrent. L'iPhone, avec son format plus compact et son poids plus contenu, se montre plus maniable au quotidien., peut sembler moins pratique en main mais compense par un écran plus grand, offrant un confort visuel supérieur pour les longues parties ou la consultation de contenus multimédias.met en avant l'efficacité énergétique de sa puce, la puissance brute et l'intégration logicielle d'iOS. Il s'adresse à celles et ceux qui recherchent un appareil compact, fluide et capable de tirer parti d'effets graphiques avancés comme le ray tracing.mise davantage sur l'endurance, avec une autonomie renforcée et un grand écran immersif. Son format plus imposant le destine surtout aux joueurs qui privilégient les longues sessions et qui acceptent un smartphone massif pour profiter d'un confort visuel supérieur.En 2025,montrent que les flagships, autrement dit les modèles haut de gamme qui concentrent le meilleur de la technologie d'une marque, sont capables de rivaliser avec les téléphones gaming. L'iPhone 16 Pro met en avant l'efficacité énergétique de sa puce et un format compact qui conviendra à celles et ceux qui recherchent un appareil équilibré et performant.Le Galaxy S24 Ultra mise plutôt sur une batterie plus généreuse et un grand écran immersif,Pour replacer ces modèles dans un panorama plus large, retrouvez aussi notre guide principal sur