EcoFlow dévoile RAPID : la batterie externe qui pourrait changer votre quotidien

EcoFlow entend bousculer le marché des batteries externes avec RAPID, une gamme innovante promettant une vitesse de recharge record, une sécurité avancée et un design intelligent. Découvrez comment cette technologie pourrait transformer votre manière de recharger vos appareils au quotidien.
RAPID Pro : Performance ultime et modularité
La gamme RAPID Pro
cible les technophiles et les professionnels nomades. Avec une capacité atteignant jusqu'à 27 650 mAh
et une puissance maximale de 300 W
, ces batteries permettent la recharge simultanée de quatre appareils, y compris les ordinateurs portables, drones et consoles. Grâce au chargeur de bureau EcoFlow RAPID Pro, la batterie atteint 80 % en seulement 20 minutes
.
Cette gamme est équipée du système X-Guard
qui assure une sécurité optimale avec jusqu'à 10 millions de contrôles quotidiens
pour éviter tout risque de surchauffe. De plus, son design modulaire permet d'ajouter des accessoires magnétiques tels que des câbles rétractables ou des chargeurs pour montres connectées, le tout pilotable via une application dédiée.
RAPID : Le compagnon idéal pour la mobilité quotidienne
La série RAPID
se veut polyvalente et pratique, avec une capacité confortable de 25 000 mAh
et une puissance de sortie jusqu'à 170 W
. Conçue pour résister aux usages quotidiens intensifs, elle embarque des câbles intégrés ultra résistants ainsi qu'un écran intelligent TFT affichant des informations en temps réel. Idéale pour les déplacements fréquents, elle permet de recharger efficacement jusqu'à quatre appareils simultanément.
NDLR - Écran intelligent TFT : Écran couleur capable d'afficher des informations claires et précises, comme le niveau de batterie ou la puissance de charge, directement sur l'appareil.
RAPID Mag : La simplicité magnétique pour Apple
La série RAPID Mag
, spécifiquement pensée pour les utilisateurs Apple, propose des batteries magnétiques ultralégères en capacités de 5 000 mAh
et 10 000 mAh
. Elle garantit une fixation solide grâce à ses aimants de qualité militaire, tout en intégrant une technologie de refroidissement qui maintient la température en dessous de 38°C
. La recharge magnétique sans fil délivre une puissance de 7,5 W
, idéale pour une utilisation confortable et sécurisée.
Le chargeur de bureau RAPID Pro : L'ultra puissance à portée de main
Avec une puissance de 320 W
, le chargeur de bureau EcoFlow RAPID Pro est capable de recharger simultanément jusqu'à six appareils via quatre ports USB-C, un port USB-A et un port Pogo Pin. Il délivre une puissance maximale de 140 W par port
, adapté à une utilisation intensive et professionnelle tout en restant compact grâce à la technologie GaN intégrée.
NDLR :
- Pogo pin : Connecteur magnétique composé de petites broches à ressort permettant de connecter rapidement et facilement des appareils sans câble ni prise classique.
- Technologie GaN intégrée : Technologie basée sur le nitrure de gallium permettant de fabriquer des chargeurs plus petits, plus légers, plus puissants et plus efficaces que les chargeurs classiques.
Prix et disponibilité
La série EcoFlow RAPID est à présent disponible
en précommande sur le site officiel EcoFlow
et Amazon, pour un lancement officiel à partir du 15 juillet et avec une remise de lancement de 18 % valable jusqu'au 31 juillet
. La disponibilité des batteries externes EcoFlow RAPID Pro X
(27 650 mAh, 300W) et EcoFlow RAPID Pro
(27 650 mAh, 300 W, câble intégré 140 W) sera annoncée ultérieurement. Voici les tarifs de lancement :
- RAPID Pro (27 650 mAh, 300 W) : 139,99 € au lieu de 169,99 €
- RAPID Pro (20 000 mAh, 230 W) : 109,99 € au lieu de 129,99 €
- Chargeur de bureau RAPID Pro (320 W) : 139,99 € au lieu de 159,99 €
- RAPID (25 000 mAh, 170 W, câbles intégrés) : 99,99 € au lieu de 109,99 €
- RAPID Mag (5 000 mAh) : 39,99 € au lieu de 45,99 €
- RAPID Mag (10 000 mAh) : 65,99 €
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