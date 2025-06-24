EcoFlow dévoile RAPID : la batterie externe qui pourrait changer votre quotidien

EcoFlow entend bousculer le marché des batteries externes avec RAPID, une gamme innovante promettant une vitesse de recharge record, une sécurité avancée et un design intelligent. Découvrez comment cette technologie pourrait transformer votre manière de recharger vos appareils au quotidien.

RAPID Pro : Performance ultime et modularité







RAPID : Le compagnon idéal pour la mobilité quotidienne









RAPID Mag : La simplicité magnétique pour Apple









Le chargeur de bureau RAPID Pro : L'ultra puissance à portée de main







Pogo pin : Connecteur magnétique composé de petites broches à ressort permettant de connecter rapidement et facilement des appareils sans câble ni prise classique.

Connecteur magnétique composé de petites broches à ressort permettant de connecter rapidement et facilement des appareils sans câble ni prise classique. Technologie GaN intégrée : Technologie basée sur le nitrure de gallium permettant de fabriquer des chargeurs plus petits, plus légers, plus puissants et plus efficaces que les chargeurs classiques.

Prix et disponibilité

RAPID Pro (27 650 mAh, 300 W) : 139,99 € au lieu de 169,99 €

: 139,99 € au lieu de 169,99 € RAPID Pro (20 000 mAh, 230 W) : 109,99 € au lieu de 129,99 €

: 109,99 € au lieu de 129,99 € Chargeur de bureau RAPID Pro (320 W) : 139,99 € au lieu de 159,99 €

: 139,99 € au lieu de 159,99 € RAPID (25 000 mAh, 170 W, câbles intégrés) : 99,99 € au lieu de 109,99 €

: 99,99 € au lieu de 109,99 € RAPID Mag (5 000 mAh) : 39,99 € au lieu de 45,99 €

: 39,99 € au lieu de 45,99 € RAPID Mag (10 000 mAh) : 65,99 €

La gammecible les technophiles et les professionnels nomades. Avec une capacité atteignant jusqu'àet une puissance maximale de, ces batteries permettent la recharge simultanée de quatre appareils, y compris les ordinateurs portables, drones et consoles. Grâce au chargeur de bureau EcoFlow RAPID Pro, la batterie atteintCette gamme est équipée du systèmequi assure une sécurité optimale avec jusqu'àpour éviter tout risque de surchauffe. De plus, son design modulaire permet d'ajouter des accessoires magnétiques tels que des câbles rétractables ou des chargeurs pour montres connectées, le tout pilotable via une application dédiée.La sériese veut polyvalente et pratique, avec une capacité confortable deet une puissance de sortie jusqu'à. Conçue pour résister aux usages quotidiens intensifs, elle embarque des câbles intégrés ultra résistants ainsi qu'un écran intelligent TFT affichant des informations en temps réel. Idéale pour les déplacements fréquents, elle permet de recharger efficacement jusqu'à quatre appareils simultanément.Écran couleur capable d'afficher des informations claires et précises, comme le niveau de batterie ou la puissance de charge, directement sur l'appareil.La série, spécifiquement pensée pour les utilisateurs Apple, propose des batteries magnétiques ultralégères en capacités deet. Elle garantit une fixation solide grâce à ses aimants de qualité militaire, tout en intégrant une technologie de refroidissement qui maintient la température en dessous de. La recharge magnétique sans fil délivre une puissance de, idéale pour une utilisation confortable et sécurisée.Avec une puissance de, le chargeur de bureau EcoFlow RAPID Pro est capable de recharger simultanément jusqu'à six appareils via quatre ports USB-C, un port USB-A et un port Pogo Pin. Il délivre une puissance maximale de, adapté à une utilisation intensive et professionnelle tout en restant compact grâce à la technologie GaN intégrée.La série EcoFlow RAPID esten précommande sur le site officielet Amazon, pour un lancement officiel à partir du 15 juillet et avec une remise de lancement de. La disponibilité des batteries externes(27 650 mAh, 300W) et(27 650 mAh, 300 W, câble intégré 140 W) sera annoncée ultérieurement. Voici les tarifs de lancement :