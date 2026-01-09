CES 2026 : Razer dévoile la Iskur V2 NewGen, une chaise gaming qui mise tout sur l'ergonomie et la fraîcheur

Razer dévoile la Iskur V2 NewGen, une chaise gaming haut de gamme misant sur l'ergonomie adaptative et la dissipation thermique. Avec son système lombaire HyperFlex et son revêtement CoolTouch, le constructeur promet un confort absolu pour les longues sessions, mais à un prix qui ne laisse pas indifférent.

Une révolution ergonomique pour le dos

Des matériaux pensés pour la fraîcheur et la durabilité

Il est également 13 fois plus résistant que le cuir PU standard, alliant sensation premium et durabilité exceptionnelle.

Prix et disponibilité : une offre segmentée

Razer continue de s'imposer comme un acteur incontournable du lifestyle gaming en dévoilant sa toute dernière création : la Razer Iskur V2 NewGen. Conçue pour répondre aux exigences des joueurs passant de nombreuses heures devant leur écran,Elle s'attaque frontalement aux deux ennemis jurés du gamer que sont la mauvaise posture et l'accumulation de chaleur. Avec des promesses audacieuses en matière d'ergonomie et, la marque aux trois serpents entend bien justifier son positionnement tarifaire premium.Le point d'orgue de cette nouvelle chaise réside sans aucun doute dans son. Baptisée Razer HyperFlex, cette technologie se présente comme une première mondiale dans l'univers du mobilier gaming. Contrairement aux coussins statiques ou aux supports rigides classiques, ce système est entièrement dynamique.Concrètement,, s'ajustant non seulement vers le haut et le bas, mais aussi vers l'intérieur et l'extérieur. Que vous soyez penché en avant lors d'une phase de jeu intense ou relâché en arrière pour regarder un stream,. Razer affirme ainsi vouloir corriger les mauvaises postures souvent induites par des sièges inadaptés aux morphologies variées des utilisateurs.L'autre innovation majeure concerne le revêtement. Razer introduit ici son. L'objectif est clair : améliorer la respirabilité et l'effusivité thermique. Les joueurs connaissent bien cette sensation désagréable de chaleur et de transpiration après plusieurs heures de jeu, particulièrement en été. Ce nouveau matériau promet de conserver une sensation de fraîcheur au toucher, bien supérieure à celle des chaises traditionnelles en cuir synthétique.Au-delà du confort thermique,. Selon le constructeur :Pour compléter l'assise, la marque a opté pour une mousse à double densité durcie à froid. Cette conception spécifique vise à mieux répartir le poids du corps tout en favorisant, là encore, une dissipation efficace de la chaleur.Cette débauche de technologie a évidemment un coût.. Ceci dit, nous sommes content de la voir se décliner en quatre coloris : noir/vert, noir intégral, Quartz (rose) et gris clair, permettant de s'intégrer sobrement ou non dans différents setups.. Ce modèle conserve le revêtement en cuir EPU Gen-2 et la technologie CoolTouch, rendant l'innovation thermique plus accessible, mais fait probablement l'impasse sur certaines fonctionnalités ergonomiques avancées du modèle phare.. Les deux modèles sont d'ores et déjà disponibles en précommande sur le site officiel et chez les revendeurs agréés.