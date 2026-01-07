CES 2026 : Le ROG Kithara intègre la technologie légendaire d'HIFIMAN

ASUS Republic of Gamers frappe un grand coup dans l'univers de l'audio gaming. En s'associant avec les experts d'HIFIMAN, la marque dévoile le ROG Kithara, un casque à transducteurs planaires magnétiques promettant une expérience audiophile inédite pour les joueurs les plus exigeants.

Une technologie de pointe au service du son

Les transducteurs planaires magnétiques HIFIMAN personnalisés par ROG bougent à l'unisson parfait, offrant un son ultra-propre et sans résonance qui capture chaque nuance telle qu'elle a été conçue pour être entendue.

Une conception ouverte pour une scène sonore élargie

Connectivité et communication sans compromis

C'est une annonce qui risque de faire du bruit dans le petit monde de l'audio gaming.a officialisé l'arrivée du, son tout premier casque de jeu haute fidélité équipé de transducteurs planaires magnétiques.Pour réussir ce pari technique, le constructeur taïwanais ne s'est pas lancé seul dans l'aventure., une marque audiophile reconnue pour ses casques et écouteurs haut de gamme. Spécialisée dans la technologie planar magnétique, HIFIMAN est réputée pour offrir une restitution sonore très détaillée, naturelle et immersive.À travers cette collaboration, l'objectif semble clair :Au cœur de ce nouveau périphérique se trouvent des transducteurs planaires magnétiques de 100 mm, spécialement personnalisés par ROG en collaboration avec HIFIMAN. Contrairement aux haut-parleurs dynamiques classiques qui poussent le son depuis un point unique, cette technologie permet à la membrane de se déplacer à l'unisson sur toute sa surface.Le résultat est une réponse en fréquence plus large, s'étendant de 8 Hz à 55 kHz. Cette plage dynamique étendue promet des basses profondes mais maîtrisées, ainsi que des aigus cristallins,Cette précision n'est pas uniquement esthétique, elle offre un avantage compétitif réel. La clarté audio permet de détacher chaque couche sonore, rendant les bruits de pas ou les tirs lointains beaucoup plus distincts au milieu du chaos d'une partie.L'autre atout majeur du ROG Kithara réside dans(open-back). Ce choix de conception,, est essentiel pour obtenir une scène sonore plus large, aérée et mieux définie.En laissant l'air et le son circuler librement à travers les oreillettes,, souvent responsables d'un rendu « étouffé » ou « brouillon » sur les modèles fermés.Cela se traduit par une spatialisation accrue, en mesure d'améliorer la localisation en jeu au cœur d'un environnement en trois dimensions.Le Kithara est équipé d'un microphone sur perche utilisant la technologie MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). Ce type de micro offre un rapport signal/bruit supérieur aux micros ECM traditionnels et couvre une plage de fréquences de 20 Hz à 20 kHz,Enfin, le constructeur cible clairement les utilisateurs disposant d'équipements audio dédiés. Le câble du casque est fourni avec des connecteurs interchangeables, incluant une prise symétrique 4,4 mm (pentaconn) très prisée des audiophiles pour réduire le bruit de fond, ainsi que les classiques prises 3,5 mm et 6,3 mm.Que ce soit sur un DAC haut de gamme, un amplificateur, une console ou un PC,