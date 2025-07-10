AVENTHO 100 : beyerdynamic dévoile son nouveau casque sans fil

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 10 juillet 2025 à 09h00
beyerdynamic, spécialiste allemand de l'audio haut de gamme, lance l'AVENTHO 100, un casque sans fil associant design élégant et qualité sonore remarquable. Récompensé par un Red Dot Design Award, ce nouveau modèle se positionne comme un compagnon polyvalent pour toutes les situations du quotidien.
AVENTHO 100 : beyerdynamic dévoile son nouveau casque sans fil

 Caractéristiques techniques clés de l'AVENTHO 100

  • Transducteurs : 45 mm dynamiques
  • Réponse en fréquence : 20 Hz à 22 kHz
  • Autonomie : jusqu'à 60 heures (40 heures avec ANC)
  • Connectivité : Bluetooth 5.4 Multipoint, Google Fast Pair
  • Charge rapide : 15 minutes pour 15 heures d'écoute
  • Poids : 220 grammes

Un style intemporel pour une expérience audio premium

Le nouveau casque AVENTHO 100 se démarque par un look iconique qui allie à la fois esthétique intemporelle et innovation technologique. Son design supra-aural élégant et léger (220 grammes) se plie facilement, idéal pour les déplacements quotidiens tandis qu'il est décliné selon trois coloris : noir, brun et crème.

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Technologie avancée pour une immersion totale

Avec ses transducteurs dynamiques de 45 mm, l'AVENTHO 100 garantit une qualité sonore immersive grâce aux derniers codecs audio tels que aptX Lossless et aptX Adaptive.

Il intègre également une réduction active du bruit (ANC) pour une écoute sans distraction. Pour les appels et réunions, la technologie Qualcomm cVc assure une clarté vocale exceptionnelle, même en environnement bruyant.

Une autonomie impressionnante pour une utilisation longue durée

L'AVENTHO 100 propose une autonomie notable pouvant atteindre 60 heures sans ANC et jusqu'à 40 heures avec ANC. En cas de besoin urgent, la charge rapide via USB-C offre 15 heures d'écoute en seulement 15 minutes, assurant une disponibilité continue, même lors de longs trajets.

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Connectivité, confort et durabilité

Grâce à la technologie Bluetooth 5.4 Multipoint, l'AVENTHO 100 peut se connecter simultanément à plusieurs appareils (smartphones, ordinateurs, etc.). De plus, l'intégration de « Google Fast Pair » permet une connexion ultra-rapide aux appareils compatibles Android.

Enfin, la robustesse de l'AVENTHO 100 est assurée par une fourche en aluminium et des câbles tressés résistants. Ses coussinets amovibles en mousse à mémoire de forme assurent un confort optimal, et leur remplacement facile garantit une utilisation durable du casque.

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Prix et disponibilité

Le casque beyerdynamic AVENTHO 100 est disponible dès aujourd'hui au prix conseillé de 199,00 € TTC sur le site officiel beyerdynamic, Amazon, ainsi que chez les revendeurs agréés.

Le pack comprend un câble AUX 3,5 mm, un câble de recharge USB-C et une housse de transport pratique.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

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