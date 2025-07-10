AVENTHO 100 : beyerdynamic dévoile son nouveau casque sans fil

beyerdynamic, spécialiste allemand de l'audio haut de gamme, lance l'AVENTHO 100, un casque sans fil associant design élégant et qualité sonore remarquable. Récompensé par un Red Dot Design Award, ce nouveau modèle se positionne comme un compagnon polyvalent pour toutes les situations du quotidien.

Caractéristiques techniques clés de l'AVENTHO 100

Transducteurs : 45 mm dynamiques

45 mm dynamiques Réponse en fréquence : 20 Hz à 22 kHz

20 Hz à 22 kHz Autonomie : jusqu'à 60 heures (40 heures avec ANC)

jusqu'à 60 heures (40 heures avec ANC) Connectivité : Bluetooth 5.4 Multipoint, Google Fast Pair

Bluetooth 5.4 Multipoint, Google Fast Pair Charge rapide : 15 minutes pour 15 heures d'écoute

15 minutes pour 15 heures d'écoute Poids : 220 grammes

Un style intemporel pour une expérience audio premium

Technologie avancée pour une immersion totale

Une autonomie impressionnante pour une utilisation longue durée

Connectivité, confort et durabilité

Prix et disponibilité

Le nouveau casquese démarque par un look iconique qui allie à la fois esthétique intemporelle et innovation technologique. Son design supra-aural élégant et léger () se plie facilement, idéal pour les déplacements quotidiens tandis qu'il est décliné selon trois coloris :Avec ses transducteurs dynamiques de, l'AVENTHO 100 garantit une qualité sonore immersive grâce aux derniers codecs audio tels queIl intègre également unepour une écoute sans distraction. Pour les appels et réunions, la technologieassure une clarté vocale exceptionnelle, même en environnement bruyant.L'AVENTHO 100 propose une autonomie notable pouvant atteindreet jusqu'à. En cas de besoin urgent, la charge rapide via USB-C offre, assurant une disponibilité continue, même lors de longs trajets.Grâce à la technologie, l'AVENTHO 100 peut se connecter simultanément à plusieurs appareils (smartphones, ordinateurs, etc.). De plus, l'intégration de «permet une connexion ultra-rapide aux appareils compatibles Android.Enfin, la robustesse de l'est assurée par une fourche en aluminium et des câbles tressés résistants. Ses coussinets amovibles en mousse à mémoire de forme assurent un confort optimal, et leur remplacement facile garantit une utilisation durable du casque.Le casque beyerdynamic AVENTHO 100 est disponible dès aujourd'hui au prix conseillé desur le site officiel beyerdynamic, Amazon, ainsi que chez les revendeurs agréés.Le pack comprend un câble AUX 3,5 mm, un câble de recharge USB-C et une housse de transport pratique.