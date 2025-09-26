ASUS ROG Phone 9, que vaut-il vraiment en jeu en 2025

Le ROG Phone 9 est la nouvelle vitrine gaming d'ASUS. Avec cette génération, le constructeur cherche à améliorer encore l'équilibre entre puissance, endurance et confort d'utilisation. Sur le papier, les caractéristiques confirment un positionnement premium et donnent une bonne idée de ce que les joueurs peuvent attendre en 2025.

Note de la rédaction

Un matériel pensé pour la performance

Autonomie et refroidissement

Confort et design

Les points à surveiller

Ce qu'un joueur peut en attendre

En résumé

Nous n'avons pas eu ce modèle en main. Cette analyse repose uniquement sur ses spécifications afin d'évaluer ce qu'elles impliquent pour un joueur en 2025. Cela vous permet toutefois d'en apprendre plus sur le produit et d'identifier s'il peut s'accorder à vos besoins. Finalement, si nous avons l'occasion de le tester, nous ne manquerons pas de lier nos essais à cet article.Comme son nom l'indique, les'inscrit dans une lignée désormais bien établie. Asus n'en est pas à son premier essai et le constructeur a su, au fil des générations, intégrer les retours des joueurs, des professionnels et de ses partenaires pour affiner sa formule., épaulé par des configurations allant jusqu'à 24 Go de RAM LPDDR5X. Une telle combinaison garantit de quoi faire tourner sans difficulté les jeux les plus exigeants du moment, tout en offrant. Le stockage UFS 4.0 vient compléter l'ensemble, avec des temps de chargement raccourcis et une meilleure gestion des données lourdes.L'écran repose sur une dalle, avec un taux de rafraîchissement standard de 165 Hz et un mode gaming capable de pousser jusqu'à 185 Hz.compétitifs où chaque milliseconde compte. La technologie LTPO permet en parallèle d'ajuster automatiquement la fréquence selon le contenu affiché, afin delorsque la fluidité maximale n'est pas indispensable. Ce choix technique illustre bien l'équilibre recherché par Asus entre performance et autonomie, deux critères essentiels pour un appareil de cette catégorie.La batterie duaffiche une capacité de 5 800 mAh, un léger gain par rapport à la génération précédente., permettant de récupérer une bonne partie de l'autonomie en peu de temps. Combinée à l'optimisation logicielle et à l'écran adaptatif, cette configuration offre de quoi envisager de longues sessions de jeu sans contrainte particulière.Sur le plan thermique,a revu la conception interne avec une chambre à vapeur plus large et une feuille de graphite agrandie pour mieux dissiper la chaleur., proposé dans une version améliorée, complète ce dispositif. L'objectif est de, un point essentiel pour un smartphone pensé avant tout pour le jeu.Leaffiche un poids d'environ. Un format assez imposant, mais qui s'explique par l'intégration d'une batterie de grande capacité et d'un système audio stéréo renforcé. Le smartphone bénéficie en outre d'une, encore rare dans l'univers des modèles gaming. Concrètement, cette norme garantit une protection complète contre la poussière et unedans l'eau douce, ce qui apporte une sécurité supplémentaire au quotidien.Côté design, Asus conserve les éléments distinctifs de la gamme avec. Sur la version Pro, plusieurs centaines de mini LED sont intégrées au dos de l'appareil, permettant d'afficher des animations, des notifications ou encore des messages personnalisés. L'ergonomie reste pensée pour le jeu avec la présence de, appelées AirTriggers, qui offrent des contrôles supplémentaires et viennentMême si la capacité de la batterie progresse,, alors que certains concurrents dépassent désormais largement ce seuil. Le poids, proche de, peut également se faire sentir au fil des longues sessions de jeu ou d'utilisation intensive. Enfin,annonce un suivi logiciel limité à deux mises à jour majeures d'Android, ce qui peut sembler restreint pour un appareil positionné sur le segment haut de gamme.Dans les titres exigeants comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile, le ROG Phone 9 devrait offrir une bonne stabilité du nombre d'images par seconde,. L'association entre l'écran 165 Hz et leprocure une marge intéressante pour les jeux compétitifs où la fluidité est primordiale.La batterie de 5 800 mAh rend plus crédibles les sessions prolongées sans passage immédiat par la recharge. Enfin, le système de refroidissement, combinantvise à maintenir les performances dans la durée, là où certains appareils peuvent subir des baisses liées à la chaleur.Les'impose comme une évolution cohérente de la gamme. Sa puissance, son écran à haute fréquence et son autonomie renforcée en font. En contrepartie, il faut composer avec un format massif, un tarif élevé et un suivi logiciel limité à deux mises à jour majeures., il reste toutefois une valeur sûre en 2025.Pour replacer ce modèle dans un panorama global, retrouvez aussi notre guide principal sur