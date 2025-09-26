ASUS ROG Phone 9, que vaut-il vraiment en jeu en 2025

Le ROG Phone 9 est la nouvelle vitrine gaming d'ASUS. Avec cette génération, le constructeur cherche à améliorer encore l'équilibre entre puissance, endurance et confort d'utilisation. Sur le papier, les caractéristiques confirment un positionnement premium et donnent une bonne idée de ce que les joueurs peuvent attendre en 2025.
Note de la rédaction
Nous n'avons pas eu ce modèle en main. Cette analyse repose uniquement sur ses spécifications afin d'évaluer ce qu'elles impliquent pour un joueur en 2025. Cela vous permet toutefois d'en apprendre plus sur le produit et d'identifier s'il peut s'accorder à vos besoins. Finalement, si nous avons l'occasion de le tester, nous ne manquerons pas de lier nos essais à cet article.
Un matériel pensé pour la performance
Comme son nom l'indique, le ROG Phone 9
s'inscrit dans une lignée désormais bien établie. Asus n'en est pas à son premier essai et le constructeur a su, au fil des générations, intégrer les retours des joueurs, des professionnels et de ses partenaires pour affiner sa formule. Cette neuvième mouture mise sur le processeur Snapdragon 8 Elite
, épaulé par des configurations allant jusqu'à 24 Go de RAM LPDDR5X. Une telle combinaison garantit de quoi faire tourner sans difficulté les jeux les plus exigeants du moment, tout en offrant une marge de puissance confortable pour le multitâche et les applications futures
. Le stockage UFS 4.0 vient compléter l'ensemble, avec des temps de chargement raccourcis et une meilleure gestion des données lourdes.
L'écran repose sur une dalle AMOLED LTPO de 6,78 pouces
, avec un taux de rafraîchissement standard de 165 Hz et un mode gaming capable de pousser jusqu'à 185 Hz. Cette fréquence élevée assure une meilleure réactivité dans les jeux
compétitifs où chaque milliseconde compte. La technologie LTPO permet en parallèle d'ajuster automatiquement la fréquence selon le contenu affiché, afin de réduire la consommation énergétique
lorsque la fluidité maximale n'est pas indispensable. Ce choix technique illustre bien l'équilibre recherché par Asus entre performance et autonomie, deux critères essentiels pour un appareil de cette catégorie.
Autonomie et refroidissement
La batterie du ROG Phone 9
affiche une capacité de 5 800 mAh, un léger gain par rapport à la génération précédente. Elle s'accompagne d'une charge rapide de 65 W et d'une charge sans fil de 15 W
, permettant de récupérer une bonne partie de l'autonomie en peu de temps. Combinée à l'optimisation logicielle et à l'écran adaptatif, cette configuration offre de quoi envisager de longues sessions de jeu sans contrainte particulière.
Sur le plan thermique, ASUS
a revu la conception interne avec une chambre à vapeur plus large et une feuille de graphite agrandie pour mieux dissiper la chaleur. L'AeroActive Cooler
, proposé dans une version améliorée, complète ce dispositif. L'objectif est de maintenir des performances constantes même lors de charges prolongées
, un point essentiel pour un smartphone pensé avant tout pour le jeu.
Confort et design
Le ROG Phone 9
affiche un poids d'environ 227 g
. Un format assez imposant, mais qui s'explique par l'intégration d'une batterie de grande capacité et d'un système audio stéréo renforcé. Le smartphone bénéficie en outre d'une certification IP68
, encore rare dans l'univers des modèles gaming. Concrètement, cette norme garantit une protection complète contre la poussière et une résistance à une immersion prolongée
dans l'eau douce, ce qui apporte une sécurité supplémentaire au quotidien.
Côté design, Asus conserve les éléments distinctifs de la gamme avec l'AniMe Vision
. Sur la version Pro, plusieurs centaines de mini LED sont intégrées au dos de l'appareil, permettant d'afficher des animations, des notifications ou encore des messages personnalisés. L'ergonomie reste pensée pour le jeu avec la présence de gâchettes haptiques
, appelées AirTriggers, qui offrent des contrôles supplémentaires et viennent se rapprocher de l'expérience d'une manette traditionnelle
.
Les points à surveiller
Même si la capacité de la batterie progresse, la charge rapide reste plafonnée à 65 W
, alors que certains concurrents dépassent désormais largement ce seuil. Le poids, proche de 230 g
, peut également se faire sentir au fil des longues sessions de jeu ou d'utilisation intensive. Enfin, ASUS
annonce un suivi logiciel limité à deux mises à jour majeures d'Android, ce qui peut sembler restreint pour un appareil positionné sur le segment haut de gamme.
Ce qu'un joueur peut en attendre
Dans les titres exigeants comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile, le ROG Phone 9 devrait offrir une bonne stabilité du nombre d'images par seconde, même avec un niveau de détails graphiques élevé
. L'association entre l'écran 165 Hz et le Snapdragon 8 Elite
procure une marge intéressante pour les jeux compétitifs où la fluidité est primordiale.
La batterie de 5 800 mAh rend plus crédibles les sessions prolongées sans passage immédiat par la recharge. Enfin, le système de refroidissement, combinant solutions internes et accessoires externes comme l'AeroActive Cooler,
vise à maintenir les performances dans la durée, là où certains appareils peuvent subir des baisses liées à la chaleur.
En résumé
Le ROG Phone 9
s'impose comme une évolution cohérente de la gamme. Sa puissance, son écran à haute fréquence et son autonomie renforcée en font une option sérieuse pour celles et ceux qui privilégient le jeu sur mobile
. En contrepartie, il faut composer avec un format massif, un tarif élevé et un suivi logiciel limité à deux mises à jour majeures. Pour les passionnés à la recherche d'un appareil centré sur la performance ludique
, il reste toutefois une valeur sûre en 2025.
Pour replacer ce modèle dans un panorama global, retrouvez aussi notre guide principal sur quel téléphone gaming choisir en 2025
.
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