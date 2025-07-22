Helldivers 2 : Sa suite déjà en développement ? Le directeur du studio répond



le 22 juillet 2025 à 15h08 Publié par Justine Manchuelle le 22 juillet 2025 à 15h08

Face au succès critique et public, de nombreux joueurs se demandent si les équipes d'Arrowhead Game Studios travaillent sur la suite d'Helldivers 2. Son directeur a décidé de lever le voile sur ce mystère avec une réponse très claire.