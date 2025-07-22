Helldivers 2 : Sa suite déjà en développement ? Le directeur du studio répond

Face au succès critique et public, de nombreux joueurs se demandent si les équipes d'Arrowhead Game Studios travaillent sur la suite d'Helldivers 2. Son directeur a décidé de lever le voile sur ce mystère avec une réponse très claire.
Plus d'un an et demi après ses débuts, Helldivers 2
captive toujours les joueurs avec du contenu régulier, des éléments cosmétiques
et des armes à profusion pour veiller au mieux à la protection de la Super-Terre. Si les développeurs semblent encore avoir de belles surprises en réserve
pour le titre, une question résonne dans l'esprit de certains : est-ce qu'un troisième opus à la franchise Helldivers est en préparation
dans le plus grand secret ?
Pas de suite pour Helldivers 2 pour le moment
La question a été posée sur le serveur Discord officiel du jeu par l'un de ses nombreux utilisateurs. Mais l'auteur a eu une drôle de surprise en découvrant que nul autre que Shams Jorjani (le directeur d'Arrowhead Game Studios) avait répondu à son message. Relayé par le média GamesRadar, le message stipule que Helldivers 3 « n'arrivera pas avant de nombreuses années ».
Honnêtement, j'adhère totalement à la vision que Micke, Felix, Niklas et Marre (nos directeurs de jeu) et Johan ont pour le jeu. C'est formidable de participer à cette aventure. Honnêtement, nous nous concentrons sur le présent.
Des propos qui confirment les déclarations de la community manager du titre
Si la réponse peut décevoir certains joueurs, elle fait écho aux déclarations récentes de Baskinator, la Community manager d'Helldivers 2. Dans une autre conversation sur le même serveur Discord, elle a précisé qu'elle savait « ce qui attend Helldivers dans les années à venir
». À en juger par la réponse du directeur du studio, la suite n'est donc pas à l'ordre du jour mais bien de nouvelles missions et ajouts en pagaille pour Helldivers 2.
Rappelons que le titre d'Arrowhead Game Studios est disponible sur PC et PlayStation 5, ainsi qu'à partir du 26 août prochain sur Xbox Series
.
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