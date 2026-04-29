Helldivers 2 vous fait découvrir deux nouveaux biomes dans sa nouvelle mise à jour

Défenseurs de la Super Terre, que diriez-vous de faire une petite balade en forêt pour chasser du Terminide ? C'est en tout cas ce que propose Helldivers 2 avec sa mise à jour 6.2.2.

Il y a quelques jours à peine, Arrowhead Game Studios révélait le contenu de sa toute nouvelle obligation de guerre axée sur les exosquelettes. Mais si les défenseurs d'élite de la Super-Terre étaient en manque de territoires à explorer avec ces équipements inédits, le titre va combler leurs envies d'ailleurs avec de nouvelles destinations à « protéger ».

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Depuis le 29 avril 2026, la mise à jour 6.2.2 « Machines de l'Oppression » est disponible pour toutes les versions de Helldivers 2. Considérée comme une mise à jour majeure, elle va offrir des heures de jeu à l'approche des ponts de mai avec non pas un mais deux nouveaux biomes à explorer et d'autres nouveautés.

Dangereuse promenade champêtre au programme

Printemps oblige, Helldivers 2 emmène ses joueurs dans des environnements plus verdoyants, mais aussi plus dangereux. Sur ces nouveaux champs de bataille aux chemins accidentés et couverts de végétation, la chasse aux indices, la discrétion et l'écoute seront vos meilleurs alliés pour surprendre les menaces. Ce nouvel terrain de jeu va pousser les joueurs à faire d'autres choix de gameplay loin des standards du titre en privilégiant la réactivité et le combat rapproché.

Avec ces deux nouveaux biomes à explorer, Helldivers 2 veut aussi inciter au jeu coopératif. Explorer seul une foret où chaque recoin peut cacher une embuscade est dangereux. À plusieurs, les joueurs pourront plus facilement gérer les menaces surgissant des bosquets. Mais pour réussir, il faut adapter ses déplacements, la communication entre les équipiers et le choix des stratagèmes à utiliser.

Des ajustements et des correctifs pour Helldivers 2

Au-delà des nouveaux biomes forestiers, la mise à jour 6.2.2 de Helldivers 2 apporte également son lot de correctifs et de surprises. Parmi les nouveautés ajoutées figurent une nouvelle variante d'ennemi, des modifications d'équilibrage majeures pour l'Exo Suit, ainsi que des ajustements pour les ennemis, les armes de poing et les Stratagèmes.

Vous pouvez consulter la totalité des notes de patch de la version 6.2.2 du titre en cliquant sur ce lien. Et si l'aventure dans les forêts intergalactiques vous tente, Helldivers 2 est disponible sur PC, PlayStation 5 et sur consoles Xbox Series.