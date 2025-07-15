Helldivers 2 : Sa community manager pique la curiosité des joueurs avec cette révélation

Pour continuer de captiver les défenseurs de la Super-Terre, Helldivers 2 propose régulièrement du nouveau contenu. Mais à en croire les déclarations de Baskinator, Arrowhead Game Studios aurait des plans qui dépassent l'imagination.
Entre les nouveaux défis
et les packs Premium récupérables avec des SuperCredits
, Helldivers 2 ajoute régulièrement de nouvelles surprises en jeu pour captiver les soldats répartis aux quatre coins de la Super-Terre.
Des feuilles de route sont également partagées de manière occasionnelle pour en apprendre plus sur les projets en cours de développement. Mais ceux-ci ne dévoilent que les plans prévus pour les mois ou l'année à venir. Cependant, une personne bien renseignée révèle qu'Helldivers 2 ne manquera pas de nouveautés avant un long moment
.
Du contenu pour les années à venir déjà prévu pour Helldivers 2 ?
Katherine Baskin, plus connue sous le pseudo Baskinator, est la community manager du titre. Très active sur les réseaux sociaux, elle partage à la fois les nouveautés à venir mais prend aussi le temps de répondre aux questions des joueurs postées sur Discord. Récemment, l'un d'eux a demandé à Baskinator ce qui allait arriver en jeu dans le futur. Or, celle-ci a répondu savoir « ce qui attend Helldivers dans les années à venir », tout en précisant que cela est « susceptible de changer »
.
Ce type de déclaration n'a d'ailleurs rien de surprenant. En effet, en tant que responsable de la communication du jeu, Baskinator rappelle qu'il est important pour elle de connaître les intentions des développeurs
pour l'avenir d'Helldivers 2
. Cela lui permet d'anticiper et de « contribuer au développement et à l'engagement de la communauté, quoi que nous fassions
».
Planifier longtemps à l'avance : la clé du succès pour les jeux service
Si prévoir les éléments de la trame principale et les nouveautés annexes sur plusieurs années est un choix fait par Arrowhead Game Studios, cette stratégie semble la plus efficace pour garantir le succès des jeux de ce type. De la même manière, les développeurs de Marvel Rivals avaient confirmé que la saison 2 était terminée un mois à l'avance, et que les saisons 3 et 4 avaient fait l'objet d'un travail considérable.
Mais si elle a avoué connaître les futurs projets pour Helldivers 2, Baskinator n'en reste pas moins impatiente d'en parler.
Elle a d'ailleurs confié « travailler sur ce projet depuis des années et j'attends certaines de ces choses depuis que j'ai rejoint la société
». Il ne reste plus qu'à patienter pour découvrir ces plans !
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