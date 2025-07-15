Helldivers 2 : Sa community manager pique la curiosité des joueurs avec cette révélation

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 15 juillet 2025 à 17h30
Pour continuer de captiver les défenseurs de la Super-Terre, Helldivers 2 propose régulièrement du nouveau contenu. Mais à en croire les déclarations de Baskinator, Arrowhead Game Studios aurait des plans qui dépassent l'imagination.
Helldivers 2 : Sa community manager pique la curiosité des joueurs avec cette révélation
Entre les nouveaux défis et les packs Premium récupérables avec des SuperCredits, Helldivers 2 ajoute régulièrement de nouvelles surprises en jeu pour captiver les soldats répartis aux quatre coins de la Super-Terre.

Des feuilles de route sont également partagées de manière occasionnelle pour en apprendre plus sur les projets en cours de développement. Mais ceux-ci ne dévoilent que les plans prévus pour les mois ou l'année à venir. Cependant, une personne bien renseignée révèle qu'Helldivers 2 ne manquera pas de nouveautés avant un long moment.

Du contenu pour les années à venir déjà prévu pour Helldivers 2 ?

Katherine Baskin, plus connue sous le pseudo Baskinator, est la community manager du titre. Très active sur les réseaux sociaux, elle partage à la fois les nouveautés à venir mais prend aussi le temps de répondre aux questions des joueurs postées sur Discord. Récemment, l'un d'eux a demandé à Baskinator ce qui allait arriver en jeu dans le futur. Or, celle-ci a répondu savoir « ce qui attend Helldivers dans les années à venir », tout en précisant que cela est « susceptible de changer ».

helldivers-2-invasion-super-terre
Ce type de déclaration n'a d'ailleurs rien de surprenant. En effet, en tant que responsable de la communication du jeu, Baskinator rappelle qu'il est important pour elle de connaître les intentions des développeurs pour l'avenir d'Helldivers 2. Cela lui permet d'anticiper et de « contribuer au développement et à l'engagement de la communauté, quoi que nous fassions ».

Planifier longtemps à l'avance : la clé du succès pour les jeux service 

Si prévoir les éléments de la trame principale et les nouveautés annexes sur plusieurs années est un choix fait par Arrowhead Game Studios, cette stratégie semble la plus efficace pour garantir le succès des jeux de ce type. De la même manière, les développeurs de Marvel Rivals avaient confirmé que la saison 2 était terminée un mois à l'avance, et que les saisons 3 et 4 avaient fait l'objet d'un travail considérable. 

helldivers-2-combat_1
Mais si elle a avoué connaître les futurs projets pour Helldivers 2, Baskinator n'en reste pas moins impatiente d'en parler. Elle a d'ailleurs confié « travailler sur ce projet depuis des années et j'attends certaines de ces choses depuis que j'ai rejoint la société ». Il ne reste plus qu'à patienter pour découvrir ces plans !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Helldivers 2 détaille sa collaboration avec Warhammer 40,000
Helldivers 2 31 juillet 2026

Helldivers 2 détaille sa collaboration avec Warhammer 40,000

Arrowhead Game Studios a, récemment, annoncé la date de sortie et des détails sur la collaboration entre Helldivers 2 et Warhammer 40,000.
Helldivers 2 reçoit enfin sa mise à jour la plus attendue de ce début d'année
Helldivers 2 16 juin 2026

Helldivers 2 reçoit enfin sa mise à jour la plus attendue de ce début d'année

Annoncée il y a plusieurs mois de cela, la très attendue mise à jour 6.3.0 est enfin disponible dans Helldivers 2. Découvrez ce qu'elle vous réserve.
Helldivers 2 ajoute enfin ce que les joueurs attendaient depuis des mois
Helldivers 2 05 juin 2026

Helldivers 2 ajoute enfin ce que les joueurs attendaient depuis des mois

Le endgame était l'un des gros points noirs de Helldivers 2. Mais Arrowhead Game Studios a pris en compte les demandes de sa communauté et annonce une pluie de nouveautés pour les soldats vétérans.

commentaire (0)