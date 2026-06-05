Helldivers 2 ajoute enfin ce que les joueurs attendaient depuis des mois

Le endgame était l'un des gros points noirs de Helldivers 2. Mais Arrowhead Game Studios a pris en compte les demandes de sa communauté et annonce une pluie de nouveautés pour les soldats vétérans.

Si vous avez joué à Helldivers 2 et que vous avez un niveau avancé, vous avez dû vous rendre compte d'un souci majeur : le manque de contenu en fin de partie. Souvent réclamé par la communauté, ce point a été mis de côté par les équipes, très occupées à corriger les problèmes d'optimisation du titre.

Le 4 juin 2026, Arrowhead Game Studios a publié sur Steam un billet donnant quelques précisions sur le futur d'Helldivers 2. Défenseurs de la Super-Terre, vos souhaits ont été entendus ! Préparez-vous à relever de nouveaux défis et à atteindre des sommets avec les prochaines mises à jour du titre.

Un message pour rassurer, des plans pour poursuivre le combat

Le message donne quelques précisions sur les 2 types de progression proposés dans Helldivers 2 : la progression communautaire avec des objectifs à atteindre en escouade et la progression personnelle. À terme, l'objectif est de les connecter et non de faire des parcours séparés. Dans un premier temps, les développeurs ont annoncé que le niveau maximal atteignable passera désormais à 300. Mais ce point arrivera plus tard.

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La refonte de l'endgame d'Helldivers 2 débute avec le lancement des Campagnes de Guerre Galactique puis l'arrivée des Fronts de Guerre planétaires. Déjà annoncée courant mai, cette amélioration des Ordres majeurs ne se limitera plus à un seul objectif isolé. Les joueurs devront s'unir pour conquérir des points stratégiques, défendre les zones libérées, pénétrer des zones rivales et combattre en première ligne. Tandis que les Fronts de guerre seront de grandes batailles.

Nous pensons que les éléments de progression déjà vus, comme l'augmentation du niveau maximum, ne suffisent pas et ne répondent pas à vos attentes de manière fondamentale. Elles arriveront bien, mais aussi des améliorations plus intéressantes pour tous les types de joueurs, et pas seulement pour ceux qui ont débloqué tout le contenu.

La personnalisation des vaisseaux bientôt disponible dans Helldivers 2

En parallèle, Arrowhead Game Studios a confirmé qu'il sera bientôt possible de personnaliser les Super Destroyers. Mikael Ariksson rappelle dans ce même message que « Même avec tous les modules débloqués, vos vaisseaux ne se distinguent pas vraiment visuellement et ne donnent aucune impression de personnalisation ». Un premier vaisseau alternatif avec des options de progression et de personnalisation spécifiques est déjà en cours de développement.

Si ces nouveaux vaisseaux plaisent à la communauté, d'autres seront ajoutés par la suite. Néanmoins, il faudra être patient avant de voir ce premier vaisseau alternatif arriver. Aucune date n'est encore annoncée, mais plus de détails seront communiqués « plus tard cette année ».