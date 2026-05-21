Helldivers 2 : Une mise à jour dédiée aux performances et à l'optimisation du titre arrive

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 mai 2026 à 17h48
Depuis plusieurs mois, Arrowhead Game Studios concentre ses efforts sur l'amélioration globale d'Helldivers 2. Une nouvelle mise à jour de c type va être déployée dans peu de temps, voici ce qu'elle vous réserve.
Helldivers 2 : Une mise à jour dédiée aux performances et à l'optimisation du titre arrive

La stabilité et les performances d'Helldivers 2 (principalement sur la version PC du titre) font régulièrement l'objet de plaintes de la part des joueurs. Les développeurs du titre sont bien conscients de ces problèmes et ont décidé d'accorder un soin tout particulier à la correction de ces problèmes, quitte pour cela à retarder l'arrivée de nouveaux contenus en jeu.

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Dans cette optique, Arrowhead Game Studio ajoute de manière occasionnelle des mises à jour d'optimisation. La prochaine arrive dans quelques jours seulement et elle améliorera les performances du jeu sur tous les supports

L'intégration très attendue de l'upscaling dans Helldivers 2

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Cette mise à jour a vocation à optimiser et à ajouter trois éléments : la gestion de l'upscaling, la stabilité du jeu et la latence. Une fois déployée, les joueurs devraient donc profiter de performances plus constantes, notamment quand de nombreux soldats sont présents sur le champ de bataille. 

Du côté de l'upscaling, le programme annoncé est le suivant. Les joueurs sur consoles bénéficieront du FSR 3.1, du VRS (Variable Rate Shading) et du DRS (Dynamic Resolution Scaling). La version PS5 Pro aura droit quant à elle à un traitement spécifique avec la prise en charge de la première version du PSSR et du VRR. Quant aux joueurs PC, ils pourront profiter du FSR 4.0.3 (en plus du 3.1), du DLSS 4.5 et du support XeSS 3.0.

Une autre mise à jour d'amélioration déjà prévue par les développeurs 

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Un autre point clé de cette mise à jour est l'amélioration de la réactivité des commandes. En fonction des supports de prédilection, l'AMD Anti-Lag et le NVIDIA Reflex offriront une réponse plus rapide. En complément, d'autres correctifs seront ajoutés.

Cependant, le studio précise qu'une autre mise à jour de ce type est déjà en préparation. Elle devrait être déployée dans le courant de l'été, mais les développeurs donneront plus de précisions le moment venu. Pour l'heure, cette mise à jour d'optimisation sera disponible pour toutes les versions de Helldivers 2 dès le 27 mai prochain.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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