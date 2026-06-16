Helldivers 2 reçoit enfin sa mise à jour la plus attendue de ce début d'année

Annoncée il y a plusieurs mois de cela, la très attendue mise à jour 6.3.0 est enfin disponible dans Helldivers 2. Découvrez ce qu'elle vous réserve.

Depuis quelques heures seulement, la mise à jour majeure 6.3.0 est disponible dans Helldivers 2. Annoncée en mars dernier, cette mise à jour très attendue apporte de nombreuses nouveautés, que ce soit en termes de campagne, d'exploration, d'obligation de guerre et d'améliorations pour le multijoueur.

Vous pouvez dès à présent consulter les notes de patch de cette version massive sur votre support préféré ou sur la page Steam dédiée. En la consultant, il est clair que les équipes d'Arrowhead Game Studios ont eu à cœur de respecter les souhaits de la communauté.

Personnalisation, meilleure gestion et équilibrage au programme de cette mise à jour

Plusieurs nouveautés avaient déjà été annoncées par le passé par les développeurs, mais elles sont désormais accessibles à l'ensemble des Défenseurs. Parmi ces ajouts figurent notamment la personnalisation du char Bastion, le terminal Centre de commandement ou encore des campagnes galactiques inédites. Un nouveau biome forestier peut aussi être exploré ou transformé en champ de bataille en fonction de la situation.

Beaucoup attendaient avec impatience l'arrivée du Centre de commandement. Cet outil pratique permet de garder un œil sur les campagnes en cours mais aussi de consulter les récompenses proposées ou les Ordres majeurs. Néanmoins, le point central de cette mise à jour est l'équilibrage des objets et équipements disponibles en jeu. La note de patch inclut d'ailleurs un petit mot à ce sujet.

Helldivers, nous nous engageons à apporter les améliorations nécessaires pour que vous restiez au cœur du combat. Puisque vous n'avez jamais renoncé à la Démocratie Gérée, nous ne renoncerons jamais à faciliter sa propagation.

Pas de pitié sur le champ de bataille d'Helldivers 2

Sur le champ de bataille, la résistance ou la capacité à recharger sont déterminantes face aux lignes ennemies. La mise à jour 6.3.0 s'est concentrée sur ces points en ajoutant notamment plus de points de vie aux tourelles, une réduction du temps de recharge des exosquelettes, l'amélioration d'une partie de l'arsenal disponible, les recharges lors des esquives plongeantes et plus encore.

Si vous souhaitez en apprendre plus, vous pouvez consulter la vidéo de présentation de la mise à jour 6.30. Rappelons pour conclure que celle-ci est disponible pour tous les joueurs d'Helldivers 2, que vous soyez sur PC, sur PlayStation 5 ou sur consoles Xbox Series.