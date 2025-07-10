Helldivers 2 accueille un nouveau pack pour les détenteurs de SuperCrédits

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 juillet 2025 à 18h01
Dans quelques jours, certains défenseurs de la Super-Terre pourront profiter d'un tout nouvel élément dans Helldivers 2 : les Obligations de guerre Groupe témoin. Découvrez ce qu'elles vous réservent et leurs conditions d'obtention.
Helldivers 2 accueille un nouveau pack pour les détenteurs de SuperCrédits
Pour protéger au mieux la Super-Terre des menaces intergalactiques, Helldivers 2 propose un vaste arsenal regroupant à la fois des armes et des stratagèmes offensifs. Les soldats les connaissent sous le nom d'Obligations de guerre. Depuis le lancement du jeu, plusieurs packs de ce type ont intégré le jeu comme Serviteurs de la Liberté, Justice bornée ou encore Maîtres de cérémonie. Le 17 juillet 2025, une nouvelle Obligation de guerre va rejoindre cette liste : Groupe témoin.

De nouvelles armes, un titre inédit et des stratagèmes redoutables pour les soldats qui le souhaitent

Groupe témoin est un pack donnant accès à un arsenal inédit pour venir à bout des pires menaces. Cette obligation de guerre inclut notamment : 
  • le VG-70 Variable, un fusil doté de sept canons et de trois modes de tir (Automatique, Salve et Total)
  • la grenade légère électrocutante G-31
  • le PLAS-45 Époque, une arme de soutien qui se charge et génère une sphère de plasma lorsque vous tirez
  • l'A/LAS-98 Sentinelle laser, stratagème offensif équipé d'un dissipateur thermique haute capacité
  • le stratagème LIFT-182, un sac de téléportation capable de générer un trou de ver
  • l'armure intermédiaire AD-26 Innovante, l'armure lourde AD-49 Apollonienne et leurs capes assorties
  • un tout nouveau passif : l'adréno-défibrillateur
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Pour remercier les Helldivers qui profiteront de cette obligation d'achat, le centre R&D intègre au lot un titre spécial : Sujet exemplaire.

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Comment obtenir l'Obligation de Guerre : Groupe témoin dans Helldivers 2 ? 

Même si elle est tentante pour faire davantage de dégâts et éliminer encore plus de menaces, l'Obligation de guerre : Groupe témoin nécessite de dépenser de l'argent réel. En effet, les joueurs d'Helldivers 2 ne peuvent les obtenir qu'en dépensant des SuperCrédits, une monnaie payante accessible depuis la boutique en jeu ou le PlayStation Store. Si le tarif est similaire à celui des précédentes Obligations de guerre, Groupe témoin vous coutera 1000 SuperCrédits, soit environ 10 euros. 

Miniature vidéo

Une fois les SuperCrédits dépensés, vous devrez terminer des missions pour gagner des médailles (l'une des récompenses du jeu). Enfin, vous pourrez échanger ces médailles pour débloquer du contenu dans les catalogues d'obligations de guerre. Rappelons que Helldivers 2 est disponible sur PC et PlayStation 5 et que le titre intégrera le catalogue Xbox Series à la fin du mois d'août.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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