Helldivers 2 annonce plusieurs changements pour calmer les joueurs en colère

Depuis quelques jours, la note globale d'Helldivers 2 est en baisse sur Steam, notamment à cause d'une récente Obligation de Guerre. Mais Arrowhead Game Studio a décidé de réagir en faisant plusieurs promesses à la communauté.

En bon jeu-service, Helldivers 2 propose régulièrement des mises à jour gratuites, des nouveautés et des objets payants pour retenir les joueurs. Si le titre était jusque-là plébiscité par le public, il est victime d'un review bombing depuis l'arrivée en jeu de l'Obligation de guerre dédiée aux Exosquelettes.

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Ce contenu bonus obtenable en dépensant de l'argent réel est loin de faire l'unanimité, d'autant que le titre souffre en parallèle de sérieux soucis d'équilibrage. Les joueurs l'ont bien fait comprendre et l'évaluation globale du titre est désormais « plutôt négative » sur Steam. Face à la réaction de la communauté, Arrowhead Game Studios a pris la parole.

La volonté d'offrir une expérience plus équilibrée pour l'ensemble des joueurs, sans dépenser plus d'argent réel

Le 8 mai 2026, le studio a publié un billet sur Steam afin d'annoncer plusieurs mesures suite aux différents retours publiés par les utilisateurs. Dans un premier temps, ils ont tenu à rassurer ces derniers en indiquant que leurs réclamations avaient bien été prises en compte. Désormais, les développeurs ont à cœur d'être « plus transparents sur nos projets en cours et nos nouveautés à venir ».

Hormis les soucis d'équilibrage, la critique la plus fréquente est l'aspect pay-to-win plus insistant depuis quelques mois. Arrowhead Game Studio souhaite proposer l'expérience la plus équitable possible pour l'ensemble des joueurs, notamment pour celles et ceux qui n'achètent pas de bundle premium.

Plus largement, nous voulons trouver le bon équilibre entre ce qui est inclus dans les Obligations de guerre et ce qui est accessible via le gameplay, afin que les récompenses soient à la fois enthousiasmantes et équitables. Et pour être clairs : oui, vous obtiendrez d'autres véhicules via le gameplay à l'avenir.

De nombreuses nouveautés annoncées pour Helldivers 2

Si cela sera amélioré dans les prochains mois, un autre aspect d'Helldivers 2 va être amélioré : la Guerre galactique. Dans les prochaines mises à jour, les Ordres majeurs vont évoluer. Désormais, les campagnes scénarisées s'étaleront sur plusieurs semaines et les résultats des différents conflits impacteront davantage la progression des joueurs, aussi bien en cas de défaite que de victoire.

Plus d'événements communautaires vont aussi être ajoutés à la Guerre galactique, il sera possible de récupérer stratagèmes et véhicules simplement en jouant au titre et une montée du niveau maximum jusqu'au niveau 150 est prévue. Si aucune date n'a été annoncée pour ces ajouts, les joueurs peuvent espérer voir ces promesses arriver en jeu dans les prochains mois.