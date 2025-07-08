Helldivers 2 : Des défis plus corsés pourraient arriver

Helldivers 2 pourrait prochainement proposer plus de challenges aux joueurs et aux joueuses.

Un appel de la communauté pour un endgame plus relevé sur Helldivers 2

Arrowhead est à l'écoute et réfléchit à implanter plus de challenge

Je ne peux évidemment pas révéler de détails précis pour l'instant, mais sachez que nous explorons activement des moyens de fournir plus de challenge aux joueurs.

Depuis sa sortie, le titre d'Arrowhead Game Studios,, a su séduire la communauté notamment grâce à son action coopérative explosive et son univers unique. Toutefois, certains joueurs et joueuses aguerris déplorent une difficulté un peu trop légère, notamment en fin de jeu (« endgame »). Face à ces retours insistants,En effet, via le Discord officiel du jeu,. Ainsi, un utilisateur de la plateforme a, par exemple, expliqué que certains ennemis, jugés redoutables, sont assez simples à battre, à partir du moment où les patterns ont été assimilés. Ce dernier pointe également du doigt le manque de variété dans les affrontements difficiles.Face à ces demandes répétées,, qui occupe le poste de « Community Manager » chez Arrowhead, a rapidement pris la parole afin de rassurer la communauté.Ainsi, comme vous l'aurez compris,. Cependant, à l'heure où nous écrivons ces lignes, aucun détail n'a été partagé. De ce fait, nous ne savons pas si les développeurs comptent implanter des ennemis encore plus coriaces, des variantes pour ces derniers, de nouvelles mécaniques ou encore un nouveau mode de difficulté. Nul doute que nous en saurons plus, en temps voulu.Dans tous les cas, cette nouvelle prise de parole montre que le studio est à l'écoute des joueurs et des joueuses d'. Reste à savoir ce que nous prépare Arrowhead Game Studios.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC ainsi que sur PS5. Le titre multijoueur d'Arrowhead débarque le 26 août 2025 sur Xbox Series.