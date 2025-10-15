Helldivers 2 contraint de faire un choix douloureux pour l'avenir du titre

Mauvaise nouvelle pour les défenseurs de la Super-Terre. Le directeur d'Helldivers 2 a annoncé devoir repousser les mises à jour de contenu du titre afin de corriger des problèmes majeurs.
L'ajout régulier de nouveaux contenus est l'une des qualités régulièrement mises en avant par la communauté Helldivers 2
. En effet, les escouades de défenseurs ne manquent jamais de missions, d'activités ou d'éléments cosmétiques pour personnaliser leur expérience de jeu.
Cependant, Helldivers 2 souffre de sérieux problèmes de performance, notamment depuis le déploiement de la dernière mise à jour en date
. Face à l'ampleur de la situation, Mikael Eriksson a pris une décision radicale.
Repousser et corriger pour proposer le meilleur dans le futur
Dans une « Democratic conversation » partagée sur YouTube
, le directeur du jeu explique que les équipes de développement ont décidé de repousser temporairement les mises à jour de contenu d'Helldivers 2
. Ces derniers concentrent leurs efforts sur la correction des problèmes de performances
pointés du doigt par de nombreux joueurs ces dernières semaines.
Après la dernière grande mise à jour, Plongée dans l'injustice, nous avons rencontré plus de problèmes que nous ne le pensions. Les joueurs l'ont ressenti, nous l'avons ressenti, et je dirais que les commentaires que nous avons reçus étaient très justifiés.
Selon Mikael Eriksson, les plaintes des joueurs sont justifiées et l'équipe n'est pas satisfaite du niveau de stabilité actuel d'Helldivers 2.
Par conséquent, « nous nous concentrons beaucoup plus sur la résolution de ces problèmes afin de nous assurer que ce genre de choses ne se reproduise plus
». Mais si certains soucis peuvent être corrigés avec des patchs mineurs, d'autres défauts majeurs nécessiteront plus de temps aux développeurs.
Quand la prochaine mise à jour de contenu sera-t-elle disponible dans Helldivers 2 ?
À l'heure actuelle, il est impossible de savoir si la prochaine mise à jour de contenu d'Helldivers 2 arrivera avant la fin de l'année, au tout début de l'année 2026 ou plus tard. Aucun calendrier n'est annoncé
, mais les joueurs peuvent espérer voir disparaître certains problèmes récurrents comme des chutes de FPS, des crashs, des blocages et plus encore. Alors patience, amis défenseurs !
Rappelons pour conclure qu'Helldivers 2 est disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series
.
commentaire (1)
Ils ont raison