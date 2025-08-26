Helldivers 2 : Sa nouvelle mise à jour arrive dans peu de temps et elle s'annonce épique

Dans le monde d'Helldivers 2, la menace est partout, y compris sous vos pieds ! C'est en tout cas ce que promet la nouvelle mise à jour du titre, disponible juste à temps pour la rentrée.
La fin de l'été est particulièrement chargée pour les défenseurs d'Helldivers 2
. Quelques jours seulement après leurs débuts officiels sur consoles Xbox Series et l'arrivée de la collaboration avec Halo 3: ODST
, Arrowhead Game Studios annonce qu'une nouvelle mise à jour arrive. D'ailleurs, elle risque de ne pas plaire aux phobiques des insectes et des coins sombres car elle s'annonce riche en grouillants et en exploration souterraine.
Une « Plongée dans l'injustice » pour bien affronter la rentrée dans Helldivers 2
Disponible à partir du 2 septembre 2025,
Plongée dans l'injustice est une mise à jour gratuite centrée sur l'Ombre et les terminides. Pour tenter d'éradiquer le mal à la source, votre escouade sera envoyée sous terre dans des labyrinthes servant de ruche aux insectes galactiques
. Il vous faudra également vous rendre au cœur d'un poumon sporifère alimentant la brume opaque de l'Ombre et même à la surface de planètes dont les cieux sont envahis de monstres volants.
Qui dit nouvelle mise à jour d'Helldivers 2 dit également nouvelles menaces à appréhender et à éliminer.
La multiplication des terminides a donné naissance à plusieurs nouveaux monstres. Mais les plus redoutables risquent d'être les baveurs corrosifs dans les galeries souterraines et les dracofards cracheurs de bile dans les airs.
Tourbillons de poussière, une obligation de guerre Premium annoncée dans la foulée
En plus de ces nouvelles menaces, la mise à jour de septembre d'Helldivers 2 proposera de nouveaux défis à relever et des objectifs secondaires facultatifs qui raviront les complétistes. Enfin, une nouvelle obligation de guerre Premium intégrera la boutique en jeu pour personnaliser votre super combattant.
Baptisée « Tourbillons de poussière », elle pourra être obtenue contre quelques SuperCrédits et sera constituée de 2 armes, de 3 stratagèmes, de deux ensembles d'armures, d'un titre, d'une émote et d'un motif exclusif.
Rappelons pour conclure qu'Helldivers 2 est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, sur PS5 ainsi que sur consoles Xbox Series.
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