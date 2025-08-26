Helldivers 2 : Sa nouvelle mise à jour arrive dans peu de temps et elle s'annonce épique



le 26 août 2025 à 18h37 Publié par Justine Manchuelle le 26 août 2025 à 18h37

Dans le monde d'Helldivers 2, la menace est partout, y compris sous vos pieds ! C'est en tout cas ce que promet la nouvelle mise à jour du titre, disponible juste à temps pour la rentrée.