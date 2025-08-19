Helldivers 2 x Halo 3: ODST : La collaboration tant attendue réserve une belle surprise aux joueurs

Annoncée de manière discrète le 13 août 2025, la collaboration entre Halo 3: ODST et Helldivers 2 va arriver en jeu plus vite que prévu. D'ailleurs, son contenu vient d'être dévoilé et il devrait enchanter les amateurs du titre culte de la Xbox.
Il y a quelques jours, nous vous présentions le premier aperçu d'une collaboration inattendue entre Helldivers 2 et les soldats de la saga Halo
. Évoqué pendant quelques secondes pendant une courte bande-annonce, cet événement en jeu ne possédait pas de date de sortie. Mais à quelques jours des débuts du titre d'Arrowhead Game Studios sur Xbox, la révélation est tombée : ce crossover accompagnera le lancement des versions Xbox Series
.
Un Warbond disponible pour les joueurs Xbox et les autres dans quelques jours
Pour célébrer comme il se doit les débuts des versions Xbox Series d'Helldivers 2
, le crossover avec Halo 3: ODST sera lancé le même jour, soit le 26 août 2025.
S'il s'agit d'un beau cadeau pour les admirateurs du Masterchief, il ne sera malheureusement pas offert.
Il faudra dépenser 1500 Super Crédits (la monnaie premium du jeu) pour pouvoir débloquer ce pack
et profiter de son contenu cosmétique exclusif. Les plus curieux peuvent d'ailleurs d'ores et déjà découvrir ce contenu collaboratif en action dans un nouveau trailer riche en action.
Des équipements à la sauce Halo 3: ODST pour les valeureux soldats d'Helldivers 2
Dans une autre publication, tout le contenu de ce pack légendaire a été présenté en détail. Au total, il comprendra 4 armes
(le MA5C Assault Rifle, la M7S SMG, le M90A Shotgun et le M6C/SOCOM Pistol), 3 armures
(dont une permettant de faire moins de bruit lors des déplacements, d'être immunisé aux blessures aux jambes et d'augmenter la portée de découverte des points d'intérêt de 30 %), deux capes, un titre de joueur exclusif, des cartes de joueur thématiques et bien plus encore
.
Alors vaillants défenseurs de la Super-Terre, préparez-vous à réserver un accueil chaleureux aux soldats ODST dès le 26 août prochain !
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