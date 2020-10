Halo Infinite : Sa campagne et son multijoueur pourraient être lancés séparément

Je pense que nous voulons nous assurer que les gens aient l'impression de vivre une expérience Halo. Je pense que nous pouvons envisager des options de ce type. Donc, oui, je pense qu'il faut en parler, mais nous voulons être sûrs de bien le faire.

Alors que les Xbox Series X et S devront faire leur lancement sans Halo Infinite , nous apprenons que la campagne et le multijoueur du titre pourraient être déployés séparément. Un nouveau coup dur pour le jeu qui, depuis quelque temps, enchaîne les mésaventures.Lors d' une interview accordée au rédacteur en chef de Kotaku , directeur de Xbox, a déclaré queDe plus,, ce à quoi Spencer a répondu sans vraiment donner de réponse définitive, si ce n'est que, l'actuelle directrice de la franchise Halo, et le reste de l'équipe, envisagent cette possibilité.Une telle décision pourrait une nouvelle fois ternir un peu plus le tableau, étant donné que Le gameplay présenté lors du Microsoft Xbox Games Showcase le 23 juillet dernier, a en effet été victime d'un mécontentement général de la part des joueurs, mais ce n'est pas tout,, reportant ainsi sa date de sortie. Si son report est censé être bénéfique,Quant à une nouvelle date de sortie d' Halo Infinite , nous allons devoir nous montrer patients avant une annonce officielle de la part de Xbox et de