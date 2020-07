Halo Infinite : Le multijoueur sera bien disponible à sa sortie

Une rumeur a récemment vu le jour annonçant qu'Halo Infinite ne verrait pas son multijoueur sortir en même temps que le jeu. Cependant, cela ne devrait pas être le cas.

Nothing to see here folks, this is not true. — Brian Jarrard (@ske7ch) July 24, 2020

Alors que nous découvrions pour la première fois des images de gameplay de Halo Infinite le 23 juillet dernier grâce au Xbox Games Showcase, plusieurs rumeurs sont nées, dont une prétendant notamment l'absence du multijoueur lors de la sortie du jeu.Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette rumeur a vu le jour. Tout d'abord, lors de la diffusion de ces images, plusieurs joueurs ont été déçus des graphismes qu'proposait. Certains ont même demandé un report de date afin que l'équipe travaille davantage sur ces derniers. Également,Toutefois, le 24 juillet dernier, Brad Sams, qui couvre la majorité des jeux et autres produits Microsoft, a déclaré dans une émission, mais également sur Twitter,. Suite à cette déclaration,En effet, il est peu probable que 343 Industries décide de sortir Halo Infinite sans son multijoueur. Pour rappel, ce dernier est censé marquer un tournant dans l'histoire de la franchise, et surtout un renouveau , les développeurs préférant opter pour un jeu évolutif et non une série de jeux.Pour rappel, Halo Infinite est prévu pour la fin d'année 2020 sur Xbox One, Xbox Series X et PC. Nous aurons davantage de détails dans les semaines à venir.