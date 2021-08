Halo Infinite : Des données font référence à un battle royale

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a quelques jours, 343 Industries permettait à certains joueurs de tester pour la première fois le multijoueur d'via une avant-première exceptionnelle. Cet aperçu technique nous a permis d'en savoir plus sur le FPS, avec notamment quelques fonctionnalités non négligeables comme le lâcher d'arme Par ailleurs, 343 Industries a ,malgré lui, publié d'autres informations révélant des fichiers de la campagne du jeu ou encore de la bêta. Comme l'a découvert DukeBlueBall, un utilisateur du forum ResetEra , celui-ci laissant entendre le célèbre annonceur de Halo qui dit simplement « battle royale ».À l'heure actuelle, le studio n'a toujours pas annoncé de battle royale pour le titre, mais la présence de ce fichier laisse à imaginer quey pense tout de même, et est même allé plus loin que la simple pensée.Enfin, le multijoueur d'sera entièrement gratuit, et ce, même pour les non-possesseurs du jeu. Cet aspect free-to-play , avec la présence d'un système de passe saisonnier, peut également laisser supposer que les développeurs envisagent bel et bien, en plus des différents modes qui seront disponibles, d'introduire pour la première fois dans l'histoire de la licence un battle royale.Quoi qu'il en soit, et selon la décision du studio, nous allons devoir attendre l'officialisation ou non du battle royale du jeu. Pour rappel, Halo Infinite sera disponible sur PC et Xbox Series pour cette fin d'année 2021.