Halo Infinite permettra de lâcher des armes

C'est très amusant à utiliser, surtout lorsque vous jouez avec des joueurs moins expérimentés, vous pouvez leur sécuriser des roquettes et les leur remettre pour qu'ils puissent s'amuser avec une arme puissante qu'ils n'auraient peut-être pas eue en temps normal.

Si cette option n'était pas disponible dans les titres précédents, cette nouvelle fonctionnalité va grandement améliorer le gameplay d'. Dans les anciens opus, si vous vouliez déposer une arme dans le but de la donner à votre coéquipier, vous étiez en effet dans l'obligation d'en trouver une autre afin de l'échanger avec celle que vous désiriez laisser à votre collègue.Dans, cette méthode assez contraignante n'aura plus de raison d'être puisque le studio a permis l'option de lier n'importe quelle touche (sur PC), à la fonctionnalité « lâcher une arme ». Néanmoins, lors de la présentation de cette avant-première, celle-ci n'a pas démontré à quelle touche de la manette était associé ce paramètre sur les consoles Xbox.Lors du direct,, producteur du studio, n'a pas caché son enthousiasme quant à cette nouvelle option, déclarant également que celle-ci était très amusante.Dans les jeux multijoueur de notre époque, et notamment dans les FPS et battle royale, cette fonctionnalité est assez pratique et permet aux joueurs un gameplay plus fluide et moins contraignant. Il sera donc intéressant de la voir arriver dans Halo Infinite, qui se veut ambitieux.Pour rappel, la sortie d' Halo Infinite est programmée sur PC et Xbox Series X pour cette fin d'année 2021.