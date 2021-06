Halo Infinite dévoile son multijoueur free-to-play et confirme sa fenêtre de sortie

Nous avons créé l’Académie Spartan, dans laquelle le commandant Spartan Laurette aidera les joueuses et les joueurs à se familiariser avec les cartes, les armes et l’équipement. Nous avons également implémenté des matchs contre l’intelligence artificielle, pour que les vétérans comme les nouveaux venus puissent s’échauffer avant d’entrer sur le champ de bataille. Nous avons d’autres projets pour l’intelligence artificielle et l’Académie, mais nous nous y pencherons une fois le jeu sorti.

s'est dévoilé un peu plus sous les yeux des joueurs durant ce 13 juin, mais alors que nous attendions tous des images de gameplay du mode histoire, voici quea décidé de dévoiler le multijoueur. Pour rappel, peu après la révélation du titre, le studio avait annoncé que son mode online serait malheureusementNous avons donc pu avoir un aperçu de ce qu'est, et les premières images présentées ont démontré plusieurs nouvelles armes comme la Spartan Hammer ou encore l'épée énergétique, ainsi qu'. Les joueurs, qu'ils soient novices ou vétérans, ne seront pas lâchés dans la nature et seront épaulés d'une IA. Ils seront également libres dans la personnalisation de leur tenue, et les développeurs ont montré, pour exemple, un casque de samouraï.Sur le blog officiel de Xbox , nous avons pu avoir plus de détails, et même si le mode capture de drapeau a été au centre des images présentées, les développeurs ont voulu contenter tous les joueurs et ainsi de leur permettre de s'amuser à travers différents critères, avec notamment un mode PvE. le multijoueur sera, qui plus est, jouable gratuitement.Pour finir,et non en automne, confirmant alors les dires de l'acteur Verlon Roberts . De plus, des phases tests auront lieu, et le studio préconise aux joueurs de s'inscrire dès maintenant afin de participer à ces tests techniques.