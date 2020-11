Halo Infinite absent des Game Awards, 343 Industries promet de nouvelles informations rapidement

Nous n'avons rien de prévu pour les GA. mais nous espérons proposer au moins une mise à jour de haut niveau dans les prochaines semaines afin de pouvoir reprendre ce voyage ensemble après les vacances. Réaliser une démo ou un gros plan pour les Game Awards représente une énorme quantité de travail et nous mettrait au défi de respecter les étapes actuelles des vacances.

La cérémonie des, et si nous espérons une annonce du reboot de Silent Hill Après plusieurs péripéties, les Xbox Series X et S ont finalement dû faire leur lancement sans Halo Infinite , et si ce dernier se fait attendre,. Néanmoins,, directeur de la communauté, a annoncé sur Reddit que nous aurons bientôt plus d'informations concernant le titre.Nous devrions donc avoir de nouvelles informations dans les semaines à venir selon les dires du directeur et à l'heure actuelle,Les développeurs profitent en effet au maximum de ce retard afin de tirer le meilleur parti de cette prolongation. De plus,que le studio communiquera davantage dans les semaines à venir, et s'engage àPour rappel, Halo Infinite sera disponible durant l'année 2021, cependant, nous sommes toujours dans l'attente d'une nouvelle date.