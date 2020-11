Silent Hill pourrait être annoncé lors des Game Awards

RUMOR

12.10 THE GAME AWARDS - World Premiere



KONAMI | PS5

SILENT HILL



_



Picture not representative of any official announcement pic.twitter.com/MBt0ONle7z — Roberto Serrano' (@geronimo_73) October 31, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors que nous vous annoncions il y a quelques jours que le géant Sony travaillerait bel et bien sur le reboot de Silent Hill , les rumeurs deviennent de plus en plus persistantes et affirment cette fois-ciDans cette histoire qui dure depuis des mois, il est difficile de démêler le vrai du faux concernant le retour de. Plusieurs rumeurs annonçaientafin de proposer un reboot de la licence, et même si Konami avait démenti ces dires , les bruits de couloir affirment le contraire.Selon l'analyste, le nouveau Silent Hill devrait être une exclusivité PS5 et serait, le 10 décembre prochain. Il n'est pas le seul à avoir relayé cette information puisque Rely on Horror affirme que leurs propres sources ont suggéré la même chose.Bien évidemment,, et il faut que nous nous montrions patients, encore une fois, avant d'avoir enfin une officialisation de ce titre tant attendu et à la fois si mystérieux.