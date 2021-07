Halo Infinite : 343 Industries va présenter de nouveaux aspects

Halo Infinite donne rendez-vous à ses joueurs ce 28 juillet

Tomorrow, we’re going live with the first look at #HaloInfinite’s upcoming technical preview! Hear directly from the team about what’s in store, and how you’ll get in if you’re selected.



Wednesday, July 28th @ 2PM PT

: https://t.co/dda9QxxAU8

: https://t.co/ZPEd9AiBUx pic.twitter.com/lQzaZP4Cs1 — Halo (@Halo) July 27, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Malgré une présentation plus que bancale en juillet 2020,a su se racheter auprès des joueurs après la présentation de son multijoueur lors de la conférence deen juin dernier. Depuis, le studio a décidé d'en dévoiler davantage sur son titre et va donc présenter plusieurs fonctionnalités qui seront disponibles dans Halo Infinite, et le tout accompagné de plusieurs joueurs. Cette présentation aura lieu via d'un direct qui se tiendra ce 28 juillet à 23h heure française.a en effet confirmé ce live tant attendu de la communauté pour ce mercredi sur le réseau social Twitter, et mettra ainsi en avant plusieurs aspects du titre, notamment le rôle et le système de bots (robots). Bien que plusieurs joueurs y participeront via une sélection qui a déjà eu lieu , le studio avait annoncé lors du dernierqu'il ne s'agirait que de la phase initiale de l'expérimentation, ce qui signifie que plus de détails et de fonctionnalités seront dévoilés dans les semaines à venir. Tout ne sera pas présenté ce 28 juillet.Cette avant-première sera bien entendu diffusée sur internet et pourra donc être suivie directement sur Twitch et YouTube . Pour rappel, Halo Infinite sortira durant cette fin d'année 2021 sur PC et Xbox Series X.