Le prochain jeu Halo développé en secret par… Activision ?

C'est une rumeur aussi intrigante qu'inattendue qui secoue depuis quelques heures la communauté Halo. Alors qu'Halo: Campaign Evolved est disponible depuis peu, il se murmure qu'Activision pourrait travailler sur un projet « maudit » de la franchise.

La saga Halo, de son premier opus jusqu'à Halo: Campaign Evolved, a toujours été développée par 343 Industries puis par Halo Studios. Cependant, les événements survenus début juillet ont rabattu les cartes quant à l'avenir des différentes franchises de Microsoft.

En interne, Halo Studios serait en train de revoir sa stratégie pour le développement des prochains titres. Cela aurait poussé Xbox à solliciter un acteur inattendu pour imaginer l'un des prochains opus de la franchise.

Activision en charge du développement (partiel) d'un jeu multijoueur Halo ?

C'est ce qu'a révélé Rebs Gaming dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube le 15 août 2026. Dans un premier temps, il revient sur une rumeur partagée par Jez Corben il y a quelques semaines.

Celle-ci sous-entendait que Xbox envisagerait de laisser Activision s'occuper du développement de certains futurs jeux Halo. Mais après avoir interrogé ses informateurs, l'un d'entre eux suggère que cela pourrait devenir une réalité et qu'un projet est même déjà évoqué.

La source en question affirme même que Microsoft serait actuellement en train d'étudier une proposition faite par Activision. Plus précisément, celle-ci indiquerait que Sledgehammer Games prendrait en charge une partie du développement d'un opus multijoueur de la saga. Si cela s'avère vrai, un tel choix serait logique car Sledgehammer Games a déjà travaillé sur des titres comme Call of Duty: Modern Warfare 3.

L'appel à des structures externes, un cas déjà vu sur Halo: Campaign Evolved

Bien entendu, il s'agit d'une rumeur et l'information est à prendre au conditionnel tant qu'elle n'a pas été officialisée. Mais elle remet sur le devant de la scène un jeu multijoueur Halo. Rappelons que Project Ekur, le jeu multijoueur qui a connu de multiples changements de direction au cours de son développement, a récemment été annulé. Activision ne travaillerait pas sur Projekt Ekur, mais pourrait donner vie à un nouveau projet multijoueur.

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Pire encore, Rebs Gaming affirme qu'un prototype de cet opus multijoueur aurait été présenté en juin avant d'être annulé quelques semaines plus tard. Même si cela pose la question de la concrétisation d'un tel projet, il pourrait être confié à un acteur externe à Halo Studios. Un tel scénario s'est déjà produit par le passé, mais il faut maintenant attendre des informations officielles pour le confirmer.