Halo: Campaign Evolved victime d'un démarrage en demi-teinte sur PS5

Disponible pour la toute première fois sur une console PlayStation, la franchise Halo (par le biais de Halo: Campaign Evolved) ne connaît pas le meilleur des lancements chez sa rivale d'après l'analyste Rhys Elliott.

Tout comme les autres versions du jeu, Halo: Campaign Evolved est officiellement disponible sur PS5 depuis le 28 juillet 2026. Mais ce lancement marque une petite révolution avec l'arrivée de la franchise du Master Chief sur une console PlayStation, une première depuis les débuts de Halo.

Dans cette optique, beaucoup ont pensé que la curiosité pousserait les joueurs PS5 à tester cet opus inspiré par le premier jeu de la saga. Cependant, les chiffres semblent éloignés de cette réalité d'après l'analyse de Rhys Elliott.

Seulement 450 000 exemplaires de Halo: Campaign Evolved vendus sur PS5 à ce jour

Ce dernier partage régulièrement sur Alinea Analytics ses analyses des ventes du secteur vidéoludique. En se penchant sur le cas de Halo: Campaign Evolved, l'analyste a noté que le titre connaissait un « démarrage particulièrement lent » sur la console de Sony. Selon ses estimations, la version PS5 se serait vendue à 351 000 exemplaires au mois de juillet et à 452 000 à ce jour, générant près de 28 millions de dollars de revenus.

À titre de comparaison, Rhys Eliott estime que Halo: Campaign Evolved se serait écoulé à 212 000 exemplaires sur Steam et à environ 900 000 exemplaires sur Xbox. Ce dernier chiffre prend en compte les ventes consoles et PC faites sur le Microsoft Store. Si la curiosité n'est pas un moteur d'achat, Rhys Elliott met en avant plusieurs points qui peuvent justifier cette situation.

Plusieurs facteurs évoqués pour justifier ces débuts difficiles

Dans un premier temps, le prix pourrait être le premier frein des acheteurs. Proposé à 59,99 euros sur PS5, les joueurs intéressés peuvent trouver le prix trop élevé « pour ce qui n'est qu'une remise à niveau graphique d'un jeu de 2001 » d'après l'analyste. Ensuite, l'absence de mode multijoueur est un défaut majeur alors qu'il était présent sur le jeu d'origine. Mais un autre détail peut justifier cette situation : le manque d'engouement global pour la franchise après plusieurs opus décevants.

On ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il en aurait été si Halo avait conservé la dynamique qui était la sienne à l'époque de Halo 3 et Halo Reach. Voir le remake du jeu fondateur connaître un accueil aussi mitigé sur une nouvelle plateforme m'attriste beaucoup en tant que fan de Halo.

La période des vacances estivales n'est pas terminée et la vapeur peut encore s'inverser. Mais il semble que Halo: Campaign Evolved ait encore besoin d'un peu de temps pour convaincre les joueurs PS5. Le titre est déjà disponible sur la console de Sony ainsi que sur PC et consoles Xbox Series.