Halo: Campaign Evolved : Plusieurs détails du jeu critiqués par le « père du Master Chief »

Directeur artistique sur les 3 premiers opus de la franchise, Marcus Lehto est une légende pour tous les passionnés de Halo. Mais en découvrant Halo: Campaign Evolved, il a eu un œil très critique sur certains détails.

Présent depuis le développement de Halo: Combat Evolved, Marcus Lehto est le directeur artistique qui a donné à la saga une partie de son identité visuelle. Il a notamment imaginé les visuels des différents véhicules mais aussi la skybox, certains niveaux du titre et surtout en créant l'apparence de la figure centrale du jeu : le Master Chief.

S'il a travaillé sur plusieurs jeux de la saga jusqu'à Halo: Reach, il a officiellement quitté Bungie en 201. De fait, voir son travail être modernisé avec Halo: Campaign Evolved a une saveur différente pour lui. D'ailleurs, il a noté de nombreux détails qui le dérangent et qu'il a partagés dans plusieurs publications sur les réseaux sociaux.

Des détails négligés dans Halo: Campaign Evolved

Marcus Lehto émet des réserves quant à l'apparence des anneaux présents dans Halo: Campaign Evolved. Selon lui, celui visible dans le menu principal du jeu est d'ailleurs « ce qui choque le plus » à chaque fois qu'il lance le titre.

Il devrait inspirer une impression de gigantisme, d'obscurité, de mystère et de sinistre, tout en suscitant l'émerveillement. Ce nouvel anneau ressemble à un jouet flambant neuf : les proportions sont fausses, il n'y a aucun mystère et c'est franchement laid.

Au-delà des anneaux Halo, il critique également le rendu visuel de la technologie Forerunner qui a « traversé des centaines de millénaires de conflits. Pourtant, le [nouveau] jeu la présente comme un métal brillant, donnant l'impression d'avoir été construit il y a seulement quelques années. »

Un regard critique mais qui n'entache pas le plaisir de jeu

Selon l'ancien directeur artistique, il manque à Halo: Campaign Evolved « ces micro-détails qui devraient lui conférer l'envergure épique qu'il mérite ». Bien entendu, il est logique d'avoir un regard si critique et précis sur des détails qui semblent anecdotiques après avoir passé des mois entiers à imaginer le premier opus.

Been slowly playing through Campaign Evolved on Heroic (the diff we designed the game for 25 years ago).

Overall, I really love the upgrades - movement, cinematics, visuals - damn the lighting is brilliant.

Do I have gripes? A few, but they are taking a back seat to the fun. pic.twitter.com/JHa4q0YAxk — Marcus Lehto (@game_fabricator) August 5, 2026

D'ailleurs, il en a bien conscience et écrivait dans une publication datant du 4 août 2026 : « Ai-je des reproches à faire ? Quelques-uns, certes, mais ils passent au second plan face au plaisir de jeu. » Rappelons pour conclure que Halo: Campaign Evolved est jouable dès à présent sur PC, consoles Xbox Series ainsi que sur PlayStation 5, même si cette arrivée sur un nouveau support peine à convaincre les joueurs.