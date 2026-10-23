Activision prépare un monde ouvert XXL pour concurrencer GTA 6 et Cyberpunk 2077

Activision prépare un retour en force dans le domaine des mondes ouverts. Le nouveau studio Elsewhere recrute actuellement pour un projet ambitieux axé sur un gameplay émergent et un environnement réactif, avec l'intention claire de s'imposer face aux références absolues que sont Grand Theft Auto et Cyberpunk.

L'éditeur américain Activision, principalement connu ces dernières années pour ses expériences linéaires à grand spectacle comme la franchise Call of Duty, semble prêt à changer son fusil d'épaule. Loin des couloirs scriptés, l'entreprise planche sur un projet de monde ouvert particulièrement ambitieux. Pour mener à bien cette mission, Activision s'appuie sur Elsewhere, un tout nouveau studio composé de vétérans de l'industrie ayant fait leurs armes chez des géants comme CD Projekt Red et Naughty Dog. L'objectif est de proposer une expérience capable de rivaliser avec les mastodontes du genre, que ce soit Grand Theft Auto VI ou Cyberpunk 2077.

Un monde régi par le gameplay émergent

Le cœur de ce nouveau projet repose sur ce que l'on appelle le gameplay émergent. Une récente offre d'emploi publiée par le studio Elsewhere vient confirmer cette orientation. L'équipe est à la recherche d'un directeur adjoint de l'animation dont le rôle sera déterminant pour donner vie à cet univers.

Dans sa description de poste, le studio précise ses attentes :

Vous nous aiderez en guidant le développement de systèmes d'animation évolutifs qui soutiennent le gameplay émergent, les comportements contextuels et les interactions dynamiques avec le monde.

Le gameplay émergent désigne une conception où les différents systèmes du jeu, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, de la physique ou des règles de l'univers, interagissent de manière organique et non scriptée. Contrairement à une scène cinématique prévue à l'avance, les événements se produisent naturellement lorsque ces systèmes se rencontrent. Chaque joueur vit ainsi une aventure unique, générée par ses propres actions et les réactions imprévisibles de l'environnement.

Dans le sillage des géants de l'industrie

Grand Theft Auto est souvent cité comme le meilleur exemple de ce type d'interactions. Une simple bousculade avec un passant peut dégénérer en une fusillade sans qu'aucune ligne de code n'ait spécifiquement écrit ce scénario.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Le titre d'Elsewhere semble également s'inspirer de la réactivité d'un Red Dead Redemption 2 ou d'un Cyberpunk 2077. Les PNJ pourraient se souvenir de vos actions passées, l'environnement pourrait conserver les stigmates de votre passage, et certains ennemis pourraient même chercher à se venger, à l'image du célèbre système Nemesis de La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre.

Un tournant pour Activision

Si le studio Elsewhere ne cherche pas nécessairement à copier ou à terrasser Rockstar Games, il affiche l'ambition de se faire une place de choix dans ce secteur ultra-concurrentiel. Il s'agit d'un véritable changement de cap pour Activision. Pour retrouver la trace d'un véritable jeu en monde ouvert édité par la firme, il faut remonter à l'année de sortie de Prototype, il y a une quinzaine d'année.

Ce projet s'inscrit dans une restructuration plus large des ambitions de l'éditeur. En parallèle de ce monde ouvert inédit, Activision a récemment pris les rênes du développement du prochain opus de la saga Halo, avec la promesse de bâtir l'épisode le plus abouti de la franchise. Le paysage vidéoludique des prochaines années s'annonce particulièrement riche pour la filiale de Microsoft, à condition qu'elle ne soit pas trop touchée par les licenciements.