Test Halo: Campaign Evolved : Le remake qui modernise le FPS culte sans trahir son héritage

Plus de vingt ans après avoir marqué l'histoire du FPS, Halo: Combat Evolved fait un énième grand retour. Avec Halo: Campaign Evolved, Halo Studios ne propose pas un simple remaster, mais un véritable remake qui modernise le gameplay, améliore la réalisation et ajoute trois missions inédites. Nous l'avons eu en main et voici notre avis complet.

Conditions de test

Plateforme de test : PC

PC Configuration : Intel Core i9-12900K, NVIDIA GeForce RTX 3080, 32 Go de RAM DDR5

Intel Core i9-12900K, NVIDIA GeForce RTX 3080, 32 Go de RAM DDR5 Périphérique utilisé : Clavier et souris

Clavier et souris Version du jeu : Accès anticipé fourni par Microsoft

Accès anticipé fourni par Microsoft Temps de jeu : Environ 6 à 8 heures

Un remake qui modernise Halo sans le transformer

Véritable pilier du FPS console depuis sa sortie en 2001, Halo: Combat Evolved a déjà connu plusieurs retours au fil des années. Après une première version Anniversary en 2011 puis son intégration à la Master Chief Collection, le titre revient aujourd'hui avec Halo: Campaign Evolved, une nouvelle version qui ambitionne cette fois d'aller bien plus loin qu'un simple lifting graphique.



En effet, Halo Studios ne parle pas ici d'un remaster, mais bien d'un remake complet. Si le « UP » graphique était déjà un mot d'ordre pour la Master Chief Collection, qui permettait d'ailleurs de jongler en pleine partie entre nouveaux et anciens graphismes, ici le jeu a été entièrement reconstruit sous Unreal Engine 5, avec l'objectif de moderniser l'expérience tout en conservant les fondations qui ont participé au succès de la licence. Une approche forcément délicate, tant Halo CE occupe une place particulière auprès des joueurs.

Pour y parvenir, le studio apporte plusieurs évolutions issues des épisodes plus récents de la saga. Le sprint fait son apparition, l'arsenal s'enrichit de nouvelles armes, les véhicules gagnent en possibilités et trois missions inédites viennent compléter la campagne originale. Des ajouts qui pourraient sembler éloignés de l'expérience de 2001, mais qui s'intègrent finalement assez naturellement à l'ensemble. Nous l'avons testé et voici notre avis, mais avant toutes choses, retour aux fondamentaux pour les plus néophytes.

Halo, bien plus qu'un simple FPS

Quel que soit votre rapport au jeu vidéo, le nom Halo vous est sans doute familier. Véritable emblème de l'écosystème Xbox, la licence a marqué toute une génération de joueurs et s'est récemment invitée sur le petit écran avec son adaptation en série. Derrière son super-soldat en armure verte et ses affrontements contre une alliance extraterrestre se cache pourtant un univers de science-fiction particulièrement riche.

Si Halo: Campaign Evolved modernise profondément sa formule, son récit reste fidèle à l'aventure originale. Après la chute de la planète Reach, le Major John-117 prend la fuite à bord de l'UNSC Pillar of Autumn, un croiseur, poursuivi par des forces extraterrestre, les « Covenant » (lire Covenante). Contraint d'atterrir sur un mystérieux anneau artificiel baptisé Halo, le Spartan découvre rapidement que cette structure renferme un secret capable de bouleverser le destin de toute la galaxie.



Accompagné de l'intelligence artificielle Cortana, le Major doit alors repousser les forces ennemies tout en levant progressivement le voile sur les véritables enjeux liés à cet anneau. Une intrigue volontairement accessible, qui permet de découvrir facilement la licence sans connaître l'ensemble de son lore. Les joueurs de longue date y retrouveront néanmoins de nombreuses références qui donnent encore davantage de profondeur à cette aventure.

Cette reconstruction profite également aux cinématiques, entièrement retravaillées pour l'occasion. Sans modifier le récit original, elles gagnent en intensité grâce à une mise en scène modernisée qui met davantage en valeur les moments clés de l'aventure.



Un point pourra toutefois diviser les habitués de la licence, celui du doublage français. Le sujet a fait couler beaucoup d'encre depuis son annonce, notamment après la surprise des comédiens historiques, qui ont découvert l'arrivée du jeu en même temps que le public et n'avaient visiblement pas été sollicités pour cette nouvelle version. Nous n'allons toutefois pas nous attarder davantage sur cette décision. Reste un constat difficile à ignorer, les voix françaises historiques n'ont pas été reprises, un choix qui risque de dérouter les joueurs les plus attachés à la VF d'origine.

Pour notre part, la version originale s'est rapidement imposée, tant elle conserve les interprétations emblématiques de la saga et offre une immersion plus convaincante.

Un gameplay modernisé avec intelligence

La grande question autour de Halo: Campaign Evolved était de savoir comment moderniser un gameplay vieux de plus de vingt ans sans perdre ce qui faisait le charme du premier épisode. Sur ce point, Halo Studios fait globalement les bons choix, en apportant suffisamment d'évolutions pour rendre l'expérience plus agréable aujourd'hui, sans transformer le titre en un FPS moderne totalement éloigné de ses origines.

Les bases restent évidemment identiques. Le joueur alterne entre armes à feu, grenades et combats rapprochés, tout en exploitant les différentes possibilités offertes par son arsenal. Toutefois, cette nouvelle version enrichit la formule avec l'ajout de plusieurs armes issues des épisodes plus récents de la saga. Une décision pertinente, puisqu'elle permet de renouveler les affrontements sans déséquilibrer l'expérience originale.

Chaque arme conserve ainsi une véritable personnalité. Entre les équipements humains et ceux du Covenant, l'intérêt repose toujours sur la découverte et l'adaptation. Certaines situations encouragent d'ailleurs à changer régulièrement son équipement plutôt qu'à conserver une seule arme pendant toute l'aventure, renforçant cette sensation de progression propre à Halo.



Le sprint constitue probablement l'évolution la plus visible. Il apporte davantage de rythme aux déplacements et rend les affrontements plus dynamiques, tout en restant suffisamment limité pour préserver l'identité du Major. Halo Studios n'a pas cherché à ajouter des mouvements plus modernes comme des glissades ou des esquives, un choix cohérent avec l'ADN de la licence.

Pour autant, Halo: Campaign Evolved n'oublie jamais ce qui fait la force de la série. Le Major reste un soldat puissant, mais volontairement plus lourd que les héros de nombreux FPS actuels. Les combats reposent toujours sur la gestion de son équipement, le placement et la capacité à s'adapter aux différentes situations.

C'est finalement ce qui fait la réussite de cette modernisation. Plutôt que de réinventer Halo, le studio fait évoluer sa formule avec suffisamment de retenue pour respecter l'expérience originale. Les sensations sont plus actuelles, mais l'identité de la licence reste immédiatement reconnaissable, manette ou clavier en main.



Les nouveaux modules activables apportent également une petite couche supplémentaire au gameplay, avec différents bonus temporaires comme un renforcement du bouclier ou l'invisibilité. L'idée est intéressante, même si leur impact reste parfois limité. Obtenus au fil des niveaux sans véritable possibilité de personnalisation, ils apparaissent trop occasionnellement pour modifier en profondeur la manière d'aborder les combats.



Dans les affrontements, cette modernisation fonctionne particulièrement bien. Les ennemis restent agressifs et demandent toujours de gérer efficacement ses ressources, notamment dans les difficultés élevées. Lancée en Légendaire, notre partie nous a rappelé ce qui fait le charme de Halo : une erreur de placement, un bouclier mal géré ou une mauvaise anticipation peut rapidement coûter la vie.

Le comportement du Covenant participe largement à cette tension. Les Élites restent particulièrement dangereux, tandis que les Grognards, souvent considérés comme des adversaires secondaires, peuvent rapidement devenir une menace lorsqu'ils sont soutenus par leurs chefs. En difficulté maximale, ces derniers continuent d'ailleurs à se battre après la disparition de leur commandant, rendant chaque affrontement encore plus intense.



À l'inverse, les Marines qui accompagnent parfois le Major se montrent beaucoup moins convaincants. Ils participent aux combats et peuvent détourner temporairement l'attention ennemie, mais leur efficacité limitée donne parfois l'impression qu'ils sont davantage présents pour renforcer l'ambiance que pour réellement faire basculer un affrontement.

Enfin, la possibilité de détourner certains véhicules ennemis constitue une évolution bienvenue. Nous avons notamment pu prendre le contrôle d'un Ghost, une mécanique qui fonctionne naturellement et renforce cette sensation d'incarner un Spartan capable de retourner une situation à son avantage. Les Wraith peuvent également être approchés et neutralisés, même si nous n'avons pas encore réussi à en prendre directement le contrôle.

Les missions inédites, la vraie bonne surprise

Si Halo: Campaign Evolved apporte autant d'intérêt, ce n'est pas uniquement grâce à sa refonte technique. Le remake introduit également trois missions inédites, accessibles dès le lancement, qui permettent de découvrir une autre facette de l'univers tout en servant de complément à la campagne originale.

Ces nouvelles missions prennent place avant les événements de Halo: Combat Evolved et proposent une approche différente de l'aventure. Là où le jeu original repose énormément sur le sentiment d'être seul face à une menace extraterrestre, ces chapitres mettent davantage l'accent sur l'aspect militaire et le travail d'équipe.



La présence du Sergent Johnson y joue évidemment un rôle important. Contrairement à la campagne principale, le Major n'évolue pas uniquement comme un soldat isolé accompagné ponctuellement par des alliés. Ici, plusieurs personnages viennent progressivement rejoindre l'équipe, donnant davantage l'impression de participer à une véritable mission avec une escouade.

Bien sûr, ces personnages secondaires ne remplacent pas de véritables partenaires contrôlés par l'intelligence artificielle. Ils ne bouleversent pas les affrontements et restent parfois plus présents pour l'ambiance que pour leur efficacité. Pourtant, leur présence apporte quelque chose qui manquait parfois à l'aventure originale : une sensation de camaraderie et davantage d'interactions autour du Major.

Ces missions servent également de véritable vitrine pour le remake. Elles permettent de découvrir rapidement différentes armes, plusieurs types d'ennemis et les nouvelles mécaniques ajoutées par Halo Studios. On ressent presque une volonté de célébrer la licence, en proposant un condensé de ce qui fait le charme de Halo depuis plus de vingt ans.

Autre point intéressant, ces chapitres peuvent être lancés dès le début de l'aventure, même sans connaître l'univers. Ils constituent donc une porte d'entrée accessible pour les nouveaux joueurs. Il faudra toutefois faire attention à la gestion des sauvegardes : lancer ces missions pendant une campagne principale en cours écrase la progression actuelle. Impossible donc d'avancer simultanément dans les deux aventures.

Une campagne pensée pour être redécouverte

Au-delà de la refonte graphique et des ajustements de gameplay, Halo: Campaign Evolved cherche également à prolonger l'expérience au-delà d'une première partie. Les amateurs de défis retrouveront notamment les célèbres crânes, ces collectibles cachés dans les niveaux permettant de modifier certains paramètres de la campagne et de renouveler les affrontements.

Le jeu introduit également le mode Remix, pensé pour offrir une nouvelle manière de parcourir les missions en combinant différents modificateurs (et certains sont plutôt cotons). Une fonctionnalité qui s'adresse surtout aux joueurs aguerris, souhaitant redécouvrir une aventure qu'ils connaissent déjà, tout en apportant une vraie valeur supplémentaire au-delà de la simple campagne principale.

Enfin, la coopération jusqu'à quatre joueurs en ligne et deux joueurs en écran partagé complète cette volonté de faire de Campaign Evolved une expérience qui se partage et qui peut être revisitée à plusieurs reprises.









Un level design modernisé sans effacer le passé

L'un des défis de Halo: Campaign Evolved était de moderniser une aventure dont certains passages pouvaient aujourd'hui paraître datés. Le premier épisode est notamment connu pour plusieurs niveaux mémorables, mais aussi pour quelques séquences où l'exploration et les allers-retours pouvaient parfois perdre le joueur.

Sur ce point, Halo Studios apporte quelques ajustements bienvenus. Le système de guidage a été repensé afin d'éviter de tourner inutilement en rond, avec notamment des indications permettant de retrouver plus facilement son objectif. Les ennemis encore présents dans une zone peuvent également être signalés une fois repérés, avec des indications sur leur position.







Ce choix pourra évidemment diviser. Certains joueurs apprécieront cette aide supplémentaire, notamment ceux qui découvrent la licence ou qui reviennent après plusieurs années, tandis que les puristes préféreront peut-être une expérience plus naturelle, sans indications supplémentaires. Toutefois, dans un jeu où certains passages demandaient parfois de mémoriser précisément son chemin, cette évolution apporte un confort appréciable.

Pour autant, Halo: Campaign Evolved ne cherche pas à transformer la construction des niveaux originaux. Les grandes lignes restent celles du jeu de 2001, avec des phases d'exploration, quelques retours dans certains environnements et des zones plus ouvertes demandant de rester attentif.



Le rythme fonctionne néanmoins toujours aussi bien. Entre deux grands affrontements, les phases plus calmes permettent de souffler, mais la menace reste permanente. Un détour dans une zone secondaire, une porte qui s'ouvre soudainement ou un groupe d'ennemis caché peuvent rapidement transformer une simple progression en nouveau combat.

C'est finalement cette tension constante qui rappelle pourquoi Halo avait marqué son époque. Même modernisé, le jeu conserve cette capacité à alterner moments spectaculaires et passages plus posés, tout en demandant au joueur de rester constamment attentif à son environnement.

L'Unreal Engine 5 sublime le retour du Major

Le changement le plus visible de Halo: Campaign Evolved reste évidemment sa réalisation technique. Pour cette nouvelle version, Halo Studios abandonne son moteur historique au profit de l'Unreal Engine 5, un choix qui permet au remake de franchir un véritable cap visuel.



Les environnements gagnent en détails, les éclairages offrent davantage de profondeur et les différents décors profitent d'une densité largement supérieure à celle du jeu original. Le résultat est particulièrement convaincant, même avec des réglages graphiques qui ne poussent pas le jeu dans ses derniers retranchements.

Notre configuration de test, équipée d'un Intel Core i9-12900K, d'une ROG Strix GeForce RTX 3080 et de 32 Go de mémoire DDR5, nous a permis de jouer avec des paramètres graphiques en qualité Medium, sans utiliser de technologie d'upscaling. Malgré cela, l'expérience est restée parfaitement fluide, avec une moyenne autour de 160 FPS durant nos sessions.

Aucun ralentissement notable ni problème technique majeur n'est venu perturber notre progression. Les temps de chargement restent également suffisamment courts pour ne jamais casser le rythme de l'aventure, un point particulièrement appréciable pour un remake reposant sur un changement complet de moteur.



La partie sonore conserve quant à elle l'identité historique de la licence. Halo Studios fait le choix de préserver les compositions originales, simplement adaptées pour accompagner cette nouvelle réalisation. Un choix logique, tant les thèmes de Halo participent encore aujourd'hui à l'identité de la saga.

Au final, ce passage vers l'Unreal Engine 5 réussit son objectif principal : offrir une véritable nouvelle jeunesse à Halo CE sans jamais donner l'impression d'un simple habillage graphique.