Le projet Halo mêlant battle royale et extraction shooter aurait été annulé

Avant les récents licenciements chez Halo Studios, un ambitieux projet multijoueur mêlant battle royale et extraction shooter était en préparation. Connu sous le nom de code Project Ekur, ce titre inédit a finalement été sacrifié sur l'autel du remake Halo Campaign Evolved.

L'univers de Master Chief traverse une période un peu compliqué. Alors que la franchise Halo se retrouve désormais sous le giron d'Activision à la suite des récentes restructurations internes de la division Xbox, les coulisses du développement nous révèlent aujourd'hui de nouveaux détails sur un projet particulièrement ambitieux, qui aurait malheureusement été annulé. Selon les dernières révélations, Halo Studios travaillait sur une expérience multijoueur hybride, à la croisée des chemins entre le battle royale et l'extraction shooter.

De Project Tatanka à Project Ekur

Les informations nous viennent du vidéaste HiddenXperia, qui s'appuie sur des sources anonymes directement touchées par la vague de licenciements ayant frappé Halo Studios le mois dernier. Ces sources affirment que le développement a débuté sous le nom de code Project Tatanka. Il s'agissait initialement d'un pur battle royale, conçu pendant et après la création de Halo Infinite. La carte principale devait offrir un espace de jeu gigantesque, fusionnant plusieurs cartes multijoueurs emblématiques de la saga.

Cependant, le concept a rapidement évolué pour devenir Project Ekur. Le titre s'est transformé en un jeu de tir d'extraction où plusieurs escouades devaient atterrir sur Zeta Halo, avec une zone de jeu qui se rétrécissait progressivement, reprenant ainsi les codes classiques du battle royale.

Incarner les Parias face au Parasite

L'une des grandes forces de ce Project Ekur résidait dans ses mécaniques de jeu asymétriques et son approche narrative. Pour la toute première fois dans l'histoire de la licence, les joueurs auraient eu la possibilité d'incarner non seulement un Spartan de l'UNSC, mais également une Brute des Parias.

Le titre proposait une dimension joueur contre joueur contre environnement. Les escouades devaient s'affronter entre elles tout en survivant aux assauts du Parasite, la célèbre faction zombie de Halo, qui infectait progressivement différentes zones de la carte. Les sources précisent que cette épidémie devait servir de pont narratif pour introduire un éventuel Halo 7.

Les joueurs pouvaient parfois choisir de coopérer pour affronter un immense boss de carte, rappelant les événements d'invasion prévus pour Gears of War E-Day.















Un sacrifice au profit de Campaign Evolved

La question de l'annulation de ce projet soulève de nombreuses interrogations, alors que des rumeurs allant dans ce sens ont déjà navigué sur la Toile cet été. Selon les rapports, pendant le développement Halo: Campaign Evolved, la direction du studio a souhaité revenir vers une expérience multijoueur plus traditionnelle sous le moteur Unreal Engine. Cette décision a mis sur la touche les concepts novateurs de l'extraction shooter.

Pire encore, cette nouvelle vision multijoueur a elle-même été abandonnée par la suite. La production de Campaign Evolved rencontrant d'importantes difficultés, la majorité des développeurs a dû être réaffectée pour prêter main forte et finaliser le jeu. Aujourd'hui, Halo Studios a été vidé de sa substance, ne conservant qu'une équipe réduite chargée d'assurer le support des jeux existants, des événements en direct et de la parution d'un prochain roman. Une conclusion amère pour un projet qui promettait de renouveler profondément la formule multijoueur de la franchise.

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Espérons que l'avenir de la franchise soit plus radieux, avec l'expérience et les compétences d'Activision. Il faudra néanmoins patienter plusieurs mois avant d'en voir davantage.

Rappelons que Halo: Campaign Evolved est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :