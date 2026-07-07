Halo : Mauvaise nouvelle en approche pour Project Ekur ?

Project Ekur, le nom de code du spin-off multijoueur de la franchise Halo, refait parler de lui. Un célèbre insider évoque le projet, mais les informations partagées ne sont pas optimistes.

L'évocation d'un jeu Halo multijoueur circule depuis de longs mois en ligne. Souvent présenté sous le nom de code « Projekt Ekur », ce dernier n'a jamais été officialisé mais faisait régulièrement l'objet de rumeurs et de spéculations. La dernière en date remontait au 25 juin 2026 et elle évoquait un nouveau changement pour le gameplay du titre.

Mais alors que le lancement de Halo: Campaign Evolved arrive à grands pas, le projet multijoueur est une nouvelle fois au centre de l'attention. Cependant, il pourrait être mentionné pour la toute dernière fois.

Project Ekur définitivement annulé ?

La rumeur en question a été relayée par Rebs Gaming, un créateur de contenus spécialisé dans les fuites du monde du jeu vidéo. Dans sa dernière vidéo, il indique que plusieurs sources auraient entendu une information inquiétante. Elles confirment que Halo Studios et Microsoft ont mis le projet Ekur de côté pour se concentrer sur le lancement de l'opus Campaign Evolved. Mais les derniers bruits de couloir suggèrent que le projet multijoueur aurait été complètement abandonné.

Rappelons qu'il s'agit de déclarations de sources internes et non de déclarations officielles de la part d'Halo Studios. Rebs Gaming n'a d'ailleurs pas pu confirmer si l'annulation du projet était directement liée à la restructuration des effectifs. Mais si l'annulation de Projekt Ekur est évoquée, cela ne veut pas dire que les jeux multijoueur sont totalement stoppés au sein du studio.

Les joueurs espèrent toujours un opus multijoueur après Halo: Campaign Evolved

En effet, Halo Studios a déjà été confronté à une telle situation par le passé avec des changements d'orientation pour ses projets en cours. Cependant, l'espoir de voir un nouveau titre multijoueur est encore permis. De plus, si Halo: Campaign Evolved est un succès (notamment avec son arrivée sur PS5), Xbox pourrait envisager le développement d'un tel projet.

Néanmoins, il faut garder à l'esprit que la firme à la croix connaît une période compliquée entre licenciements, fin de collaboration avec des studios et projets stoppés. Pour l'heure, Halo: Campaign Evolved sera disponible dès le 28 juillet prochain sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.