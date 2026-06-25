Halo : Project Eker encore victime d'un changement de cap ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 juin 2026 à 14h30
Si tous les regards sont tournés vers Halo: Campaign Evolved, c'est un autre projet de la franchise qui se glisse sous les projecteurs en changeant de concept pour la deuxième fois.
Halo : Project Eker encore victime d'un changement de cap ?

En avril 2026, un projet autour de la licence Halo faisait parler de lui. Alors que le lancement de Halo: Campaign Evolved approche à grands pas, il a été rappelé que ce dernier ne proposera pas de mode compétitif. Mais le nom qui circule depuis ce printemps, à savoir Project Eker, pourrait amener cette dimension JcJ absente du remake du premier jeu. 

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Les rumeurs suggèrent que Project Eker serait un extraction shooter. Cependant, ce choix aurait été fait après l'annulation d'un Battle royale autour de la licence. Toutefois, une nouvelle rumeur relayée et analysée par le YouTubeur Rebs Gaming indique que le gameplay de Project Eker aurait encore changé. 

Nouveau virage et inspirations cultes pour Projet Eker ?

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Dans un premier temps, son nom aurait discrètement été modifié, passant de Project Eker à Project Ekur. Mais le détail le plus important pointé par Rebs Gaming est son passage d'un extraction shooter à un jeu de tir multijoueur à grande échelle

Rebs Gaming explique, en se basant sur plusieurs sources, que le développement de prototypes de Project Ekur aurait commencé courant 2023. Le titre envisageait alors de créer des équipes mêlant un vrai joueur et des membres d'escouade contrôlés par l'IA.

Ensemble, ils devaient explorer une vaste carte et récupérer des ressources, tout en affrontant d'autres équipes de joueurs. Cependant, le studio en charge du projet avait une autre référence en tête : le mode Warzone de Halo 5: Guardians

Un projet toujours très intriguant qui n'a pas été confirmé par Halo Studios

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Cette référence aurait conduit le studio en charge du projet à changer une nouvelle fois de direction. Néanmoins, il faut garder en tête qu'il s'agit de simples rumeurs et de bruits de couloir. 

Miniature vidéo

En effet, Halo Studios n'a pas officialisé le développement de Project Ekur. Il faut donc patienter jusqu'à une révélation pour savoir quelle est la direction prise par ce titre, s'il voit le jour. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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