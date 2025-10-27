Halo: Campaign Evolved privé de mode compétitif pour « ne pas remplacer un chef-d'œuvre »

L'une des surprises annoncées lors de la présentation de Halo: Campaign Evolved est l'absence de mode JcJ. Mais le producteur exécutif Damon Conn a expliqué les raisons de ce choix qui a surpris la communauté.
Remake du premier opus de la saga qui a marqué l'histoire de la Xbox, Halo: Campaign Evolved
proposera des cinématiques retravaillées, un arsenal élargi, la possibilité de sprinter et bien plus encore. Cependant, un détail n'a pas manqué de faire hausser les sourcils : le titre ne possèdera pas de mode multijoueur compétitif.
Pourtant, cet élément a contribué à la légende du Master Chief. Mais si cette absence ne plaît pas à tout le monde, Damon Conn s'en défend
.
Halo: Campaign Evolved : une nouvelle version du jeu d'origine sans en être une copie conforme
Lors d'un échange organisé après la révélation du trailer et relayé par Windows Central
, le producteur exécutif a expliqué que, même si c'est un remake, Halo: Campaign Evolved n'a pas vocation à remplacer Halo: Combat Evolved
dans le coeur des joueurs.
Nous ne cherchons pas à remplacer ce qui est un chef-d'œuvre du jeu original. Nous cherchons essentiellement à créer un jeu qui lui corresponde, en utilisant de nouveaux outils, une nouvelle énergie, pour apporter un regard neuf sur certains aspects, tout en honorant l'héritage.
Comme le suggère le titre de cet opus, les équipes d'Halo Studios ont donc préféré concentrer leurs efforts sur la campagne du jeu.
D'ailleurs, Damon Conn insiste sur le point en déclarant que « Halo a toujours été axé sur le partage de nouvelles expériences, un fort sentiment d'appartenance à une communauté, et aussi sur la narration et le partage d'histoires. Et nous sommes convaincus que c'est là que nous allons véritablement rassembler les joueurs avec cette nouvelle version
».
Du gameplay multijoueur coopératif prévu en local ou en ligne
Si le multijoueur compétitif est mis de côté, Halo: Campaign Evolved vous permettra toutefois de profiter avec vos amis via un tout nouveau mode coopératif. Ce dernier pourra réunir jusqu'à quatre joueurs en ligne, avec les options cross-play et cross-progression entre toutes les plateformes
. Enfin, il sera possible de jouer en local à deux en écran partagé, de quoi rappeler des souvenirs aux nostalgiques.
Rappelons que Halo: Campaign Evolved sera disponible dans le courant de l'année 2026 sur PC, sur consoles Xbox Series et, pour la toute première fois, sur PlayStation 5
.
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