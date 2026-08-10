Coup dur pour le jeu Halloween qui se voit interdit de sortie dans certains pays

Le très attendu jeu vidéo centré sur la franchise Halloween vient de subir un revers inattendu. Alors que sa sortie approche à grands pas, les autorités australiennes ont décidé d'interdire sa commercialisation pour des raisons pour le moins surprenantes. C'est également le cas en Nouvelle-Zélande.

Les joueurs australiens et néo-zélandais ne pourront pas incarner le célèbre tueur en série Michael Myers. Le studio de développement IllFonic vient en effet d'annoncer une bien mauvaise nouvelle pour les fervents amateurs de la franchise résidant dans la région océanique. Le très attendu jeu d'horreur au format asymétrique s'est vu refuser une classification par le rigide bureau australien, entraînant de facto son interdiction totale de vente sur ces territoires spécifiques. Une décision d'autant plus frustrante et soudaine que Halloween doit officiellement sortir dans moins d'un mois. Si les jeux vidéo violents sont régulièrement scrutés de près et parfois modifiés par les comités de censure à travers le monde, la raison spécifique invoquée ici a véritablement de quoi surprendre les habitués du genre horrifique qui s'attendaient à un tout autre débat.

Une interdiction qui ne concerne pas la violence

Ce n'est un secret pour personne, la franchise cinématographique fondatrice qui met en scène l'impitoyable tueur d'Haddonfield n'a jamais fait dans la dentelle. On pouvait donc légitimement penser que les exécutions brutales, le gore et l'hémoglobine seraient à l'origine directe de cette censure gouvernementale. Il n'en est étonnamment rien. Le studio de développement IllFonic a tenu à clarifier rapidement la situation sur ses différents réseaux sociaux, expliquant avec transparence que le problème venait d'un tout autre élément du jeu.

Malgré tous nos efforts et nos discussions, le comité de classification australien a catégoriquement refusé d'évaluer notre titre. Ce refus n'est absolument pas basé sur la présence de l'emblématique tueur Michael Myers, ni sur les meurtres exceptionnels et sanglants qui peuvent être réalisés en jeu, mais plutôt sur la présence d'une substance contrôlée.





















C'est donc la simple représentation de drogues ou de médicaments spécifiques qui a poussé l'organisme de régulation à bloquer définitivement la sortie du jeu. L'Australie est d'ailleurs reconnue dans l'industrie vidéoludique internationale pour sa politique de tolérance zéro concernant les actions ou fonctionnalité, tout particulièrement lorsqu'elles octroient un avantage tactique ou une récompense virtuelle au joueur en pleine partie. Récemment, GTA V en a fait les frais, tout comme cela pourrait être le cas de Fortnite, Roblox et Minecraft.

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Que les joueurs européens et nord-américains se rassurent immédiatement, cette décision purement locale n'aura absolument aucun impact sur le calendrier de sortie international. Le titre horrifique reste solidement ancré à sa date de lancement prévue pour le 8 septembre prochain. Il sera bel et bien disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X et S, ainsi que sur PC.