La nouvelle censure de GTA Online qui menace l'avenir de la franchise

Les joueurs australiens de GTA Online font face à une interdiction soudaine. Le célèbre Diamond Casino a fermé l'accès à ses jeux d'argent virtuels. Une décision inattendue de Rockstar Games qui soulève des questions sur la législation et l'avenir du mode multijoueur, notamment à l'approche de GTA 6.

Du jour au lendemain, les joueurs australiens de GTA Online ont découvert une bien mauvaise surprise en franchissant les portes du Diamond Casino. Les tables de blackjack, les roulettes et les machines à sous sont désormais inaccessibles. Lorsqu'ils tentent de lancer une partie, un message d'erreur s'affiche pour leur indiquer que cette fonctionnalité n'est pas disponible pour eux. Cette restriction soudaine vient s'ajouter à une liste déjà longue de pays où Rockstar Games a dû brider le contenu de Grand Theft Auto V, pour respecter la législation.

Une restriction confirmée par les données du jeu

La communauté n'a pas tardé à réagir face à ce blocage inopiné et surprenant. Le célèbre insider Tez2 a examiné le code du jeu et a confirmé la mise en place d'une restriction territoriale stricte.

Rockstar Games now restricts Australian players from gambling in the Casino in #GTAOnline.



Credit: https://t.co/YO25OII8ta pic.twitter.com/o80LgBfvW8 — Tex2 (@TexFunz2) July 28, 2026

Les joueurs australiens sont désormais exclus du poker à trois cartes, des courses de chevaux virtuelles, de la roue de la fortune et de tous les jeux de table classiques. Ils rejoignent ainsi les joueurs de plus de cinquante autres nations, dont la Chine, la Pologne, l'Argentine ou encore l'Afrique du Sud, qui subissent déjà cette censure depuis le lancement de la mise à jour du casino.

La législation australienne en ligne de mire

La question de la légalité des jeux d'argent virtuels reste complexe. En Australie, les jeux vidéo proposant des simulations de paris doivent obligatoirement afficher une classification stricte réservée aux adultes, ce qui a toujours été le cas pour le titre de Rockstar. Dans l'univers de Los Santos, les jetons s'achètent avec la monnaie virtuelle du jeu, elle-même achetable avec de l'argent réel via les fameuses cartes requin. Si l'argent gagné virtuellement ne peut pas être converti en monnaie réelle, il reste possible de dépenser ses véritables économies pour parier en ligne.

Cette mécanique est techniquement légale sur le territoire australien. Cependant, le gouvernement fédéral mène actuellement une vaste campagne de lutte contre les dangers liés aux jeux d'argent en ligne. La décision de Rockstar Games pourrait donc être une mesure préventive pour éviter de s'attirer les foudres des autorités locales.

Un changement de classification discret

Un autre élément vient éclairer cette affaire. Récemment, le jeu a fait l'objet d'une nouvelle classification sur les consoles XBOX via le système automatisé IARC. Les nouvelles recommandations destinées aux consommateurs ne mentionnent plus la présence de jeux d'argent à fort impact. Cette omission volontaire justifierait à elle seule la désactivation des fonctionnalités du Diamond Casino pour le public australien.

Si cette interdiction s'avère permanente, il est fort probable que les joueurs australiens soient également privés des fonctionnalités similaires dans le mode multijoueur de GTA 6.

Ce constat laisse présager un durcissement global des règles entourant les microtransactions et les paris virtuels dans l'industrie vidéoludique. Les développeurs devront sans doute repenser leurs modèles économiques pour s'adapter aux législations de plus en plus strictes à travers le monde, sous peine de voir des pans entiers de leurs univers virtuels amputés.