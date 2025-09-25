Halloween révèle sa date de sortie dans un nouveau trailer glaçant

IllFonic a partagé un nouvel aperçu de son jeu asymétrique et multijoueur, Halloween, tout en partageant sa date de sortie.

Halloween débarque l'année prochaine

Notre objectif est d'élever l'expérience horrifique à un nouveau niveau, avec des modes solo et multijoueur pour que les joueurs en profitent pleinement. Qu'ils deviennent le croquemitaine ou qu'ils luttent pour protéger les victimes de Michael Myers, Halloween promet une bataille inoubliable entre peur et survie. - Jared Gerritzen, Directeur de la création d'IllFonic.

Un nouveau trailer pour Halloween

Annoncé pour la toute première fois lors de la gamescom 2025, et plus précisément durant le Future Games Show, IllFonic développe actuellement, un jeu d'horreur asymétrique et multijoueur avec Michael Myers en vedette. Il y a très peu de temps,En effet, au cours du dernier State of Play, soit celui du mercredi 24 septembre 2025,. Une date de sortie encore très lointaine pour le jeu d'horreur asymétrique et multijoueur. Pour autant, les joueurs et les joueuses peuvent d'ores et déjà l'ajouter à leur liste de souhaits, s'ils le souhaitent.(via Steam et via l'Epic Games Store). Le studio de développement a, en outre, profité du State of Play pour partagerUn peu à la manière de Dead by Daylight ou encore Friday the 13th: The Game,En tant qu'héros, nous devrons prévenir les habitants d'Haddonfield et les aider à s'échapper des griffes du tueur, notamment en appelant la police. En tant que Michael Myers, qui peut se déplacer discrètement, les joueurs devront, comme vous l'aurez compris, traquer les civils et les survivants. D'après les informations disponibles sur la page Steam du titre,proposera également de revivre les événements de « La nuit des masques », via un mode histoire autonome en solo.Rendez-vous donc le 8 septembre 2026 pour découvrir, le jeu d'horreur multijoueur d'IllFonic.