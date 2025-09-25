Halloween révèle sa date de sortie dans un nouveau trailer glaçant

IllFonic a partagé un nouvel aperçu de son jeu asymétrique et multijoueur, Halloween, tout en partageant sa date de sortie.
Annoncé pour la toute première fois lors de la gamescom 2025, et plus précisément durant le Future Games Show, IllFonic développe actuellement Halloween
, un jeu d'horreur asymétrique et multijoueur avec Michael Myers en vedette. Il y a très peu de temps, les développeurs ont partagé un nouveau trailer pour Halloween, mais surtout sa date de sortie
.
Halloween débarque l'année prochaine
En effet, au cours du dernier State of Play, soit celui du mercredi 24 septembre 2025, IllFonic a indiqué qu'Halloween se rendra disponible le 8 septembre 2026
. Une date de sortie encore très lointaine pour le jeu d'horreur asymétrique et multijoueur. Pour autant, les joueurs et les joueuses peuvent d'ores et déjà l'ajouter à leur liste de souhaits, s'ils le souhaitent.
Notre objectif est d'élever l'expérience horrifique à un nouveau niveau, avec des modes solo et multijoueur pour que les joueurs en profitent pleinement. Qu'ils deviennent le croquemitaine ou qu'ils luttent pour protéger les victimes de Michael Myers, Halloween promet une bataille inoubliable entre peur et survie.
À cette date, Halloween se rendra disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC
- Jared Gerritzen, Directeur de la création d'IllFonic.
(via Steam et via l'Epic Games Store). Le studio de développement a, en outre, profité du State of Play pour partager un nouveau trailer présentant Halloween et son concept
.
Un nouveau trailer pour Halloween
Un peu à la manière de Dead by Daylight ou encore Friday the 13th: The Game, Halloween, qui se joue en 1 versus 4, proposera aux joueurs et aux joueuses de contrôler un héros ou bien Michael Myers lui-même
.
En tant qu'héros, nous devrons prévenir les habitants d'Haddonfield et les aider à s'échapper des griffes du tueur, notamment en appelant la police. En tant que Michael Myers, qui peut se déplacer discrètement, les joueurs devront, comme vous l'aurez compris, traquer les civils et les survivants. D'après les informations disponibles sur la page Steam du titre, Halloween
proposera également de revivre les événements de « La nuit des masques », via un mode histoire autonome en solo.
Rendez-vous donc le 8 septembre 2026 pour découvrir Halloween
, le jeu d'horreur multijoueur d'IllFonic.
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