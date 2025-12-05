Halloween dévoile l'une de ses cartes dans un nouveau trailer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 décembre 2025 à 15h19
IllFonic a, récemment, partagé un tout nouveau trailer présentant l'une des cartes disponibles sur son jeu d'horreur, Halloween.
Halloween dévoile l'une de ses cartes dans un nouveau trailer
Annoncé pour la toute première fois lors de la gamescom 2025, le jeu asymétrique et multijoueur d'Illfonic, Halloween, est plutôt attendu par la communauté. Depuis sa révélation, le titre mettant en vedette Michael Myers profite de nouvelles informations. D'ailleurs, il y a très peu de temps, le studio de développement Illfonic a partagé un aperçu de l'une des cartes d'Halloween.

Une carte d'Halloween montrée en vidéo

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En effet, durant le PC Gaming Show du 4 décembre 2025, IllFonic a révélé une nouvelle vidéo pour Halloween. Comme dit précédemment, cette nouvelle communication, qui dure un peu moins d'une minute, nous montre l'une des cartes de jeu, à savoir Haddonfield Heights. Évidemment, le tout est de nuit. Cet aperçu permet ainsi aux joueurs et joueuses de se faire une première idée de la configuration de cette map', qui possède de nombreuses maisons, et donc potentiels endroits où se cacher. 

Miniature vidéo

Pour autant, il va falloir encore patienter pour la découvrir manette en main, puisque le lancement d'Halloween n'est pas pour tout de suite.

La sortie d'Halloween est encore loin

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C'est durant le State of Play du 24 septembre dernier qu'IllFonic a dévoilé la date de sortie d'Halloween : le rendez-vous est fixé au 8 septembre 2026. Date à laquelle le jeu asymétrique et multijoueur se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Nul doute que les développeurs révèleront de nouvelles informations à son sujet dans les mois à venir, afin de préparer la communauté pour le lancement d'Halloween.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Halloween proposera une expérience se jouant en 1 versus 4 : Michael Myers contre 4 joueurs contrôlant des héros devant aider les habitants d'Haddonfield à échapper aux griffes du tueur.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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