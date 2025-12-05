Halloween dévoile l'une de ses cartes dans un nouveau trailer

IllFonic a, récemment, partagé un tout nouveau trailer présentant l'une des cartes disponibles sur son jeu d'horreur, Halloween.

Une carte d'Halloween montrée en vidéo

La sortie d'Halloween est encore loin

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Annoncé pour la toute première fois lors de la gamescom 2025, le jeu asymétrique et multijoueur d'Illfonic,, est plutôt attendu par la communauté. Depuis sa révélation, le titre mettant en vedette Michael Myers profite de nouvelles informations. D'ailleurs, il y a très peu de temps,En effet, durant le PC Gaming Show du 4 décembre 2025,. Comme dit précédemment,. Évidemment, le tout est de nuit. Cet aperçu permet ainsi aux joueurs et joueuses de se faire une première idée de la configuration de cette map', qui possède de nombreuses maisons, et donc potentiels endroits où se cacher.Pour autant, il va falloir encore patienter pour la découvrir manette en main, puisque le lancement d'Halloween n'est pas pour tout de suite.C'est durant le State of Play du 24 septembre dernier qu'IllFonic a dévoilé la date de sortie d': le rendez-vous est fixé au 8 septembre 2026. Date à laquelle le jeu asymétrique et multijoueur se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Nul doute que les développeurs révèleront de nouvelles informations à son sujet dans les mois à venir, afin de préparer la communauté pour le lancement d'Rappelons, en guise de conclusion, qu'proposera une expérience se jouant en 1 versus 4 : Michael Myers contre 4 joueurs contrôlant des héros devant aider les habitants d'Haddonfield à échapper aux griffes du tueur.