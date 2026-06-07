Halloween montre son mode Histoire en vidéo et ouvre ses précommandes

IllFonic a profité du Future Games Show pour partager un trailer donnant un aperçu du mode Histoire du jeu Halloween.

Annoncé pour la toute première fois durant le mois d'août 2025, Halloween revient sur le devant de la scène vidéoludique, en ce jour. Après avoir montré sa dimension multijoueur, Halloween nous présente son mode Histoire grâce à un nouveau trailer.

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Le mode Histoire d'Halloween se dévoile

En effet, lors du Future Games Show du 6 juin dernier, IllFonic a partagé une nouvelle vidéo donnant un aperçu du mode Histoire du jeu d'horreur asymétrique Halloween. Ainsi, durant six chapitres au total, les joueurs et les joueuses incarneront Michael Myers, et découvriront notamment comment ce dernier s'est doté de sa célèbre combinaison et de son masque.

À l'intérieur de ces chapitres, qui nous transporteront dans des lieux inédits et emblématiques, nous aurons la possibilité de réaliser des défis secondaires, mais aussi de ramasser des objets à collectionner, accordant de nouvelles exécutions, des scénarios supplémentaires ou encore des éléments sur l'univers. Sans oublier, des objets exclusifs pour le multijoueur.

Selon les informations partagées, le mode Histoire d'Halloween, qui reprendra les événements du film original de 1978, dispose d'une approche « bac à sable », qui permettra ainsi à la communauté d'aborder les situations de différentes manières. À ce propos, remarquons que plusieurs niveaux de difficulté seront proposés. En ce qui concerne le mode Histoire d'Halloween, le directeur créatif de chez IllFonic, Jared Gerritzen, a déclaré :

Halloween est l'un des films d'horreur les plus iconiques jamais réalisés, et nous savions que l'adapter en jeu vidéo impliquait de mériter le droit de placer les joueurs derrière ce masque. Nous avons recréé certains plans emblématiques du film, puisé dans l'ADN de sa bande originale légendaire, et travaillé pour que Haddonfield ressemble à l'endroit dont se souviennent les fans. Désormais, c'est à chaque joueur de façonner sa propre version de Michael Myers : patient, brutal, méthodique... ou tout autre encore.

Les précommandes pour le jeu Halloween sont ouvertes

IllFonic a profité de l'occasion pour annoncer que les précommandes digitales pour Halloween sont désormais ouvertes. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent se procurer l'édition Standard, vendue à 39,99$ (nous n'avons pas encore les tarifs en euros), ou bien celle dite Deluxe, qui est à 59,99$. L'édition Deluxe d'Halloween comprend le jeu de base, un skin exclusif pour Michael Myers, deux personnages civils exclusifs et d'autres surprises.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Halloween arrive le 8 septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam et via l'Epic Games Store).