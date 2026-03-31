Halloween : Découvrez ce que son effrayant mode multijoueur vous réserve



le 31 mars 2026 à 17h50 Publié par Justine Manchuelle le 31 mars 2026 à 17h50

Dans la tradition du film éponyme, le jeu vidéo Halloween va proposer un mode multijoueur où vous aurez deux options : survivre ou éliminer toutes les personnes à proximité.