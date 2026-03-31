Halloween : Découvrez ce que son effrayant mode multijoueur vous réserve

Dans la tradition du film éponyme, le jeu vidéo Halloween va proposer un mode multijoueur où vous aurez deux options : survivre ou éliminer toutes les personnes à proximité.
Pour les amateurs de films d'horreur, Halloween
est l'une des sorties immanquables de cette année. Fidèle à l'esprit du film de 1978, le jeu vidéo mettra les joueurs dans la peau du célèbre tueur aux masques. Mais le titre proposera également un mode multijoueur qui vient de dévoiler ses caractéristiques.
Incarnez Michael Myers et éliminez tous les habitants d'Haddonfield
À la manière d'un Dead by Daylight
, Halloween proposera un mode multijoueur à 1 contre 4 où il sera possible de choisir entre deux rôles : victime ou croque-mitaine
. Si vous choisissez d'incarner Michael Myers, votre objectif sera d'éliminer tous les habitants de la ville. Cependant, si tous devront subir votre courroux, certaines cibles spéciales seront à éliminer pour obtenir de meilleures récompenses.
Pour traquer ses victimes, le tueur d'Halloween pourra compter sur plusieurs capacités uniques lui permettant de localiser, terroriser et exécuter des civils. Il possède également la capacité Shape Jump. Celle-ci lui permet de se déplacer furtivement dans l'ombre.
Puis, une fois tapi dans les ténèbres, il peut utiliser le Shape Dash pour bondir sur sa victime
. Mais celle-ci doit être hors du champ de vision des autres participants.
L'exploration et la recherche d'objets : deux éléments clés du gameplay des civils dans Halloween
Du côté des habitants, le gameplay est légèrement différent. Leur mission sera de survivre aux attaques de Michael Myers, mais aussi de trouver d'autres habitants d'Haddonfield afin de les mettre en lieu sûr.
Pour l'heure, peu d'informations ont été partagées sur les caractéristiques des civils, mais chacun possèdera des statistiques uniques, des traits spéciaux et une personnalité propre.
Afin de mener à bien leurs missions, l'exploration aura un rôle clé dans les parties des civils.
Même si l'ombre du tueur rôde, parcourir les différents recoins de la ville permettra de trouver des points d'intérêt, des PNJ avec qui discuter pour obtenir des renseignements, des conteneurs à piller, des cachettes, des téléphones, des voies d'évacuation potentielles, et bien plus encore.
Il est précisé que si un civil est tué par Michael Myers, il pourra toutefois continuer à aider les autres joueurs en incarnant l'un des PNJ. Cependant, il sera impossible de tuer le croque-mitaine. Rappelons qu'Halloween sera disponible à partir du 8 septembre 2026 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
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