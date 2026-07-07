Halloween dévoile une nouvelle carte et ses éditions physiques

IllFonic a, récemment, partagé une vidéo présentant une nouvelle carte du jeu Halloween, tout en ouvrant les précommandes pour les éditions physiques.

Comme vous le savez probablement déjà, Michael Myers va reprendre du service au début du mois de septembre 2026 via Halloween. D'ailleurs, le titre se retrouve, aujourd'hui même, au cœur de l'actualité, car les développeurs de chez IllFonic ont partagé un aperçu en vidéo d'une des cartes d'Halloween.

La carte Orange Grove Estates d'Halloween révélée

En effet, grâce à une récente vidéo partagée sur la chaîne YouTube du studio de développement, les joueurs et les joueuses peuvent se faire une idée de la carte Orange Grove Estates, qui sera proposée sur Halloween. Celle-ci dispose, notamment, des maisons Wallace et Doyle, mais aussi de vastes jardins et d'une aire de jeux. Cette carte s'annonce déjà intéressante au vu de sa configuration, qui a été détaillée par le directeur créatif d'IllFonic, Jared Gerritzen :

Chaque quartier d'Halloween : Le Jeu est conçu pour modifier votre façon de jouer, et Orange Grove Estates est notre carte la plus ambitieuse à ce jour. Son agencement ouvert et ses maisons à plusieurs étages obligent les joueurs à repenser chacune de leurs actions, car elles peuvent compromettre leur champ de vision, leur collaboration et leur fuite, qu'ils incarnent un civil ou Myers. Les joueurs apprendront à se faufiler, à esquiver et à scruter les environs pour trouver une voie d'évasion.

De plus, IllFonic a profité de l'occasion pour annoncer l'ouverture des précommandes pour les éditions physiques d'Halloween.

Halloween et ses éditions physiques en précommande

Deux éditions physiques sont prévues pour Halloween, notamment sur PS5 et Xbox Series. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent d'ores et déjà précommander l'édition Standard (39,99 $ - prix en euros non communiqué), qui comprend une affiche exclusive, un accès anticipé au skin de clown de Michael Myers et deux éléments cosmétiques pour les civils. L'édition Collector limitée du jeu Halloween, qui est proposée à 149,99 $, inclut les éléments suivants :

Une figurine exclusive Trick or Treat Studios Shape Jump

Une illustration lenticulaire exclusive

Une affiche exclusive

Un accès anticipé aux skins Michael Myers Samhain et Clown

Un accès anticipé aux deux éléments cosmétiques pour civils de l'édition standard

Deux éléments cosmétiques civils supplémentaires

D'autres éléments, encore non révélés

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Halloween doit sortir le 8 septembre 2026 sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.