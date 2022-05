Xbox Live : Suivre l'état des serveurs & maintenances

Maintenance Xbox Live, serveurs down ou en ligne ?

Vérifiez que la console est bien à jour : Dans de très rares cas, il est possible que votre console ne soit tout simplement pas à jour. Vérifiez si des mises à jour sont disponibles.

: Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre console.

: Enfin, la dernière solution est de redémarrer votre box internet. Pour certains cas, le redémarrage du routeur suffit pour rejoindre une partie en ligne.

Certaines fois, le Xbox Live rencontre quelques soucis techniques et est down pendant quelques heures. C'est pourquoi nous vous expliquonsou si le problème peut venir de vous.Il est déjà arrivé et il peut encore arriver que(Xbox One, Xbox Series). Cela empêche ainsi les joueurs et les joueuses de se connecter à leur profil, de profiter de leurs jeux multijoueur et en ligne, ou de se retrouver en party vocale. Vous l'aurez compris, lorsque leBien souvent, Microsoft avertit sa communauté sur les réseaux sociaux, et ce plus ou moins rapidement. De ce fait, vous pouvez jeter un coup d'œil au compte officiel Twitter Xbox afin de voir s'ils ont publié un post au sujet d'une maintenant ou d'un problème de serveurs. Dans la même idée, vous pouvez aussi vous rendre sur Downdetector , pour voir si d'autres joueurs subissent les mêmes problèmes que vous.Cependant, il se peut que les serveurs soient tout à fait opérationnels, mais que vous n'arriviez pas à vous connecter au Xbox Live ou que vous ayez des problèmes lors de vos parties. Cela vient peut-être de vous. De ce fait, nous vous conseillons quelques astuces pour tenter d'y remédier.