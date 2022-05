PlayStation Plus : Date, abonnements, jeux et informations sur la nouvelle formule PS Plus

Nouveau PlayStation Plus, date de déploiement en France

Les abonnements proposés pour le nouveaux PS Plus

PlayStation Plus Essential

Avantages Deux jeux téléchargeables et offerts chaque mois Des réductions exclusives Stockage dans le Cloud pour les sauvegardes de jeu L'accès au multijoueur en ligne

Prix en Europe 8,99 € par mois 24,99 € par trimestre 59,99 € par an



PlayStation Plus Extra

Avantages Deux jeux téléchargeables et offerts chaque mois Des réductions exclusives Stockage dans le Cloud pour les sauvegardes de jeu L'accès au multijoueur en ligne Accès à un catalogue d'environ 400 meilleurs jeux PS4 et PS5 (peuvent être téléchargés pour un accès hors ligne)

Prix en Europe 13,99 € par mois 39,99 € par trimestre 99,99 € par an



PlayStation Plus Premium

Avantages Deux jeux téléchargeables et offerts chaque mois Des réductions exclusives Stockage dans le Cloud pour les sauvegardes de jeu L'accès au multijoueur en ligne Accès à un catalogue d'environ 400 meilleurs jeux PS4 et PS5 (peuvent être téléchargés pour un accès hors ligne). Et 340 autres titres, issus des consoles PS3, PS2, PSP et PlayStation, via streaming. Versions d'essai à durée limitée de certains titres mises à disposition

Prix en Europe 16,99 € par mois 49,99 € par trimestre 119,99 € par an



Les jeux disponibles

Au mois de mars, le Président et PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a officiellement annoncé queafin de proposer un toutDepuis cette annonce, beaucoup de joueurs et de joueuses se demandent. Nous vous avons concocté un récapitulatif, à ce sujet.La nouvelle formule du PlayStation Plus devrait se rendre disponible, dans nos contrées vertes, dès lÀ partir de cette date précise, le service sera automatiquement mis à jour. Les joueurs et les joueuses auront alors la possibilité de souscrire à différents abonnements, afin de profiter d'avantages divers.Contrairement à la première formule PlayStation Plus, la nouvelle version du service proposera trois abonnements distincts : « Essential », « Extra » et « Deluxe/Premium ». Chacun de ces abonnements dispose de ses propres avantages et tarifs. Mais, sans plus tarder, voiciGrâce aux abonnements PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Deluxe/Premium, les joueurs et les joueuses pourront poser leurs mains sur une multitude de jeux, issus de différentes générations de consoles PlayStation. En effet, ces derniers pourront accéder àPar ailleurs, certains d'entre eux, notamment celles et ceux ayant choisi l'abonnement PlayStation Plus Deluxe/Premium, pourront plonger dans des aventures dites « rétro » en accédant à. De plus, certains titres seront mis à disposition selon une version d'essai.PlayStation avait dévoilé, au début du mois de mai, une première liste de jeux disponibles via le nouveau PS Plus. Nous vous en parlions dans un article dédié . Il y a fort à parier que d'autres titres seront progressivement ajoutés.Notons, pour finir, que ces trois abonnements permettent à chacun de récupérer. À ce sujet, une fois que les jeux sont ajoutés dans la bibliothèque, sachez qu'ils restent disponibles tant que l'abonnement PS Plus est actif.