Une vidéo inédite de GTA 6 refait surface après quatre ans dans l'ombre

Alors que les joueurs attendent désespérément de nouvelles images officielles, une courte vidéo volée de Grand Theft Auto 6 vient d'apparaître en ligne. Datant de plus de quatre ans, cet extrait inédit capturé pendant le confinement offre un nouvel aperçu de l'échelle du jeu de Rockstar.
La communauté de Grand Theft Auto VI
s'est trouvée une nouvelle occupation inattendue en décortiquant un très court extrait du jeu, récemment mis en ligne. Bien que cette vidéo ait été publiée il y a tout juste quelques jours, elle serait en réalité vieille de plus de quatre ans
. Selon l'utilisateur à l'origine de cette diffusion, ces images auraient été capturées par un ancien employé de Rockstar Games durant la période de confinement liée à la pandémie mondiale. Ce détail fascinant signifie que cet extrait est bien antérieur à la fuite historique de 2022, qui avait vu près de cent gigaoctets de données et de vidéos de développement se répandre sur la toile. Bien que brève, cette nouvelle séquence révèle quelques détails intéressants sur la construction du monde de Vice City.
Une vidéo oubliée dans une boîte mail
C'est sur le réseau social Instagram que l'utilisateur répondant au pseudonyme de vice.city.alligator
a partagé ces quelques secondes de jeu, issues d'une version de développement très précoce de Grand Theft Auto 6
. Dans la description accompagnant la publication, l'internaute s'excuse pour la qualité visuelle de la séquence, qu'il qualifie lui-même de médiocre. Il explique que ce fichier lui a été envoyé par courrier électronique il y a plusieurs années
, subissant au passage une compression numérique particulièrement agressive.
L'auteur de la publication a d'ailleurs justifié son silence prolongé concernant cette vidéo. Il ne souhaite pas spécialement la publier, « car au fond, elle ne montre pas grand-chose d'extraordinaire.
»
Immédiatement après avoir mis la vidéo en ligne, l'utilisateur a déclaré se retirer de son compte, demandant expressément aux internautes de ne pas lui poser de questions puisqu'il ne serait plus présent pour y répondre. D'après ses affirmations, l'extrait aurait été enregistré directement depuis l'installation d'un développeur travaillant à domicile pendant le confinement
.
Un aperçu de l'échelle vertigineuse du jeu
Malgré sa courte durée et sa faible résolution, la vidéo permet d'observer plusieurs éléments de décor animés. La caméra se concentre sur un pont enjambant un large bras de mer, sur lequel circule un camion de livraison aux couleurs de la célèbre marque de bière fictive Pißwasser, bien connue des amateurs de la franchise. En arrière-plan, un second pont se dessine au loin, traversé par un trafic routier fluide
. Ce simple détail d'arrière-plan donne un excellent indicateur de l'échelle massive envisagée par les développeurs pour ce nouvel opus.
D'autres éléments viennent donner vie à cet environnement en cours de création. On peut notamment apercevoir un avion fendant le ciel à très haute altitude, ainsi qu'un hors-bord filant à toute vitesse sur l'eau, juste derrière le pont principal. Bien sûr, le contenu peut sembler maigre, mais il faut garder à l'esprit que ces images datent de plusieurs années et ne reflètent en rien la qualité actuelle du titre
.
En attendant le troisième trailer, qui devrait être publié d'ici quelques semaines, en parallèle du lancement de la campagne marketing
, rappelons que la sortie de GTA 6 est programmée pour le 19 novembre 2026.
commentaire (1)
Vivement le trailer 3, ça commence a faire longtemps