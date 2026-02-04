GTA 6 confirme sa sortie pour novembre, avec une campagne marketing imminente

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 février 2026 à 10h47
Contre toute attente et malgré les rumeurs persistantes de report, Take-Two vient de confirmer la date de sortie de Grand Theft Auto VI. L'éditeur a profité de son bilan financier pour dévoiler le calendrier de la campagne marketing, tout en laissant une partie de la communauté dans l'incertitude.
GTA 6 confirme sa sortie pour novembre, avec une campagne marketing imminente
Alors que l'industrie du jeu vidéo craignait un nouveau report, la nouvelle est tombée comme un soulagement pour des millions de fans. Le calendrier est maintenu et Grand Theft Auto VI est toujours prévu pour arriver sur nos consoles le 19 novembre prochain. Loin de se contenter de rassurer, l'éditeur a également levé le voile sur la prochaine étape cruciale, à savoir le véritable lancement de la machine marketing dès cet été.

Une confiance absolue affichée par l'éditeur

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Depuis l'officialisation du titre en 2022, Rockstar Games a cultivé le secret avec une rigueur quasi militaire. En dehors de deux bandes-annonces et de quelques informations superficielles, les joueurs n'ont eu que très peu de matière à se mettre sous la dent. Cette stratégie du silence est sur le point de changer radicalement. L'été qui arrive marquera le début des hostilités publicitaires, une période charnière qui inondera sans doute les réseaux sociaux et les médias spécialisés d'images et de détails de gameplay tant attendus. Mais aussi, très probablement, du lancement des précommandes.

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Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, ne cache pas son enthousiasme face aux perspectives financières colossales que ce lancement implique pour l'entreprise. Dans le communiqué officiel, la direction se montre particulièrement optimiste :
Notre exécution tout au long de l'exercice 2026 a été extraordinaire et nous sommes très confiants à l'approche de l'exercice 2027 — qui promet d'être révolutionnaire pour Take-Two et l'ensemble de l'industrie du divertissement — mené par la sortie le 19 novembre de Grand Theft Auto 6, dont le marketing de lancement par Rockstar débutera cet été.
Il est intéressant de noter la prudence implicite de cette stratégie. Lancer une campagne marketing massive seulement quelques mois avant la sortie suggère que le produit est techniquement abouti. C'est une leçon que l'industrie semble avoir retenue, notamment après les déboires de CD Projekt avec Cyberpunk 2077, où une communication trop précoce avait créé des attentes impossibles à combler pour un produit non fini. Ici, Rockstar semble vouloir éviter cet écueil en resserrant sa communication autour d'un produit prêt à être livré.

Les joueurs PC, les grands oubliés de la fête

Cependant, ce tableau idyllique comporte toujours une ombre majeure. Si les possesseurs de PlayStation 5 et de Xbox Series peuvent d'ores et déjà marquer le 19 novembre sur leur calendrier, les joueurs PC sont, une fois de plus, laissés sur le carreau. Le rapport financier et les déclarations de l'éditeur ne font aucune mention d'une version Windows pour le lancement.

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Cette absence d'annonce confirme tacitement que Rockstar Games continue d'appliquer sa stratégie historique de sortie différée, déjà observée pour Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2. Pour les adeptes du clavier-souris, l'attente risque de se prolonger bien au-delà de 2026.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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