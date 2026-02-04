GTA 6 confirme sa sortie pour novembre, avec une campagne marketing imminente



le 04 février 2026 à 10h47 Publié par Corentin Rimbert le 04 février 2026 à 10h47

Contre toute attente et malgré les rumeurs persistantes de report, Take-Two vient de confirmer la date de sortie de Grand Theft Auto VI. L'éditeur a profité de son bilan financier pour dévoiler le calendrier de la campagne marketing, tout en laissant une partie de la communauté dans l'incertitude.