Des artistes brisent le silence et spoilent la musique de GTA 6

Rockstar Games tente de garder le secret, mais la digue semble céder. Deux artistes auraient confirmé leur présence sur la bande originale de Grand Theft Auto 6, malgré les accords de confidentialité stricts.
Les développeurs de Rockstar Games mènent une véritable guerre contre l'information pour protéger les secrets de Grand Theft Auto VI
avant son lancement, qui aura lieu en novembre de cette année, si tout se passe bien. Pourtant, malgré des politiques de confidentialité parmi les plus strictes de l'industrie, il semble que l'hermétisme total soit impossible à maintenir à l'ère des réseaux sociaux. Selon de récents rapports, la forteresse Rockstar a de nouveau été ébréchée, cette fois-ci du côté de l'ambiance musicale, un pilier fondamental de l'identité de la saga
.
Une gaffe sur les réseaux sociaux
Deux musiciens distincts ont, plus ou moins volontairement, confirmé leur participation à la bande originale du prochain titre phare du studio
. Les rumeurs, relayées initialement sur la plateforme X
(anciennement Twitter) par Ben, pointent vers l'intégration d'un morceau spécifique du groupe Panama. L'artiste de musique électronique basé à Sydney a publié un message, supprimé depuis, affirmant qu'une de ses chansons figurerait dans le jeu
.
Dans ce post éphémère, l'artiste expliquait avoir travaillé sur le titre « Back to Life » en collaboration avec le groupe Poolside, et que ce morceau serait intégré à la playlist de GTA 6. Bien que le message ait été rapidement retiré, la rapidité d'internet a fait son œuvre avec la capture d'écran qui a fait le tour de la toile. Ce genre de suppression rapide est souvent interprété, à tort ou à raison, comme une confirmation tacite de la véracité de l'information, Rockstar n'aimant pas que ses surprises soient éventées.
Le retour d'un vétéran de GTA 5
Outre cette nouveauté, une figure familière des ondes de Los Santos pourrait faire son grand retour. Neon Indian, compositeur de musique électronique bien connu des joueurs de GTA 5, a laissé entendre qu'il reprendrait du service
. C'est lors d'une interview diffusée dans un podcast sur Spotify que l'information a filtré. L'artiste y évoque de nouvelles musiques en vedette pour le prochain opus
, bien que les détails spécifiques restent flous.
Rockstar n'a évidemment confirmé aucune de ces informations. La stratégie du studio reste immuable, le silence radio jusqu'au lancement officiel de la campagne marketing, attendue par beaucoup pour cet été
. Nous devrions en apprendre bien plus à ce moment, avec notamment son prix, mais aussi les nouveautés liées au gameplay, et l'ouverture des précommandes.
En attendant, rappelons que GTA 6 est prévu pour débarquer le 19 novembre prochain
, uniquement sur PS5 et Xbox Series pour le moment.
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