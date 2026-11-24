Interrogé sur la représentation des femmes dans la franchise, Brian Baglow (l'un des premiers scénaristes de la saga) reconnaît que celle-ci était très mauvaise jusqu'à l'arrivée de la protagoniste de GTA 6.

Si vous avez joué à un ou plusieurs jeux de la saga Grand Theft Auto, vous avez dû remarquer que les femmes ont régulièrement été considérées comme de simples PNJ, généralement rattachées à l'industrie du sexe. Avant le lancement de Grand Theft Auto VI, il n'y avait pas eu de protagoniste féminine.

Quand cette nouveauté a été annoncée, elle a provoqué des haussements de sourcils chez certains, tranchant radicalement avec ce que le studio avait proposé par le passé. Mais pour Brian Baglow, elle représente une véritable évolution et une forme de maturité de la part des équipes de développement.

Les femmes longtemps mises de côté dans la saga GTA ou relayées au rang de simples objets

Présent sur la saga avant même que Rockstar North devienne le studio que nous connaissons aujourd'hui, le scénariste revient sur le sujet lors d'une interview avec le journal canadien CBC. Il explique qu'avant les opus « modernes », il n'y avait pas de véritable scénario. Les jeux s'inspiraient principalement de films d'action, de séries policières et de films de braquage.

De plus, les premiers jeux ont été imaginés par une équipe relativement jeune, composée presque exclusivement d'hommes écossais. Ces éléments font que dans les premiers opus de la saga, les femmes étaient relayées au second plan. D'ailleurs, Brian Baglow déclare que « La représentation des femmes n'a pas été bonne, et c'est un euphémisme. »

Cependant, le début du développement de GTA 6 a coïncidé avec les événements du « Gamergate ». Survenu en 2014, ce mouvement a mis en lumière les problèmes de sexisme et de harcèlement des femmes dans l'industrie vidéoludique. Il a donc pu jouer un rôle qui a contribué à faire de Lucia l'héroïne de GTA 6.

Lucia, l'incarnation d'une révolution à plus d'un titre

Mais contrairement à une idée reçue, Lucia n'est pas le premier personnage féminin jouable dans un jeu GTA. Dans le tout premier jeu de la franchise sorti sur PlayStation, il y avait huit personnages jouables, dont quatre femmes. Vous pouviez également jouer des femmes dans la version Gale Boy Colo de Grand Theft Auto II. Toutefois, Lucia est bien la première héroïne / le premier personnage principal féminin d'un jeu GTA moderne.

Ce choix est donc révélateur d'une évolution des mœurs. Avec Lucia, Rockstar reconnaît implicitement que certains aspects de ses anciens jeux ont vieilli et que le studio veut créer des histoires plus variées. Toutefois, la saga n'abandonne pas son côté irrévérencieux, car Lucia peut tout à fait tuer de sang-froid, frapper une personne qui l'agace ou voler une voiture.