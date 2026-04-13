Rockstar confirme la fuite de données, mais informe que cela n'aura aucun impacte sur GTA 6, ou les joueurs

Rockstar Games fait face à une nouvelle cyberattaque. Le studio derrière Grand Theft Auto 6 a confirmé qu'un groupe de pirates a accédé à certaines de ses données via un prestataire tiers. L'entreprise se veut toutefois rassurante et affirme que cet incident n'aura aucune conséquence sur ses joueurs.
Le géant nord-américain, actuellement concentré sur Grand Theft Auto VI
, se retrouve une nouvelle fois dans le viseur des pirates informatiques. Quelques années après une fuite historique ayant dévoilé des dizaines de vidéos de gameplay de son prochain titre phare, l'entreprise confirme avoir été victime d'une nouvelle intrusion. Cependant, la direction se veut extrêmement claire quant à la gravité de la situation.
Une brèche via un prestataire externe
Selon les informations rapportées par plusieurs experts en cybersécurité, le groupe de pirates connu sous le nom de ShinyHunters est à l'origine de cette attaque
. Ces individus malveillants ont affirmé avoir infiltré les serveurs Snowflake utilisés par le développeur de jeux vidéo. Cette intrusion ne résulte pas d'une faille directe dans les systèmes de l'entreprise, mais plutôt de l'obtention de jetons d'authentification appartenant à Anodot
, un outil d'analyse et de surveillance commerciale doté de droits d'accès spécifiques.
Face à ces revendications, la réponse officielle, via Kotaku
, ne s'est pas fait attendre. Un porte-parole du studio a pris la parole pour minimiser l'ampleur de l'événement.
Nous pouvons confirmer qu'une quantité limitée d'informations non essentielles de l'entreprise a été consultée en lien avec une violation de données tierce. Cet incident n'a aucun impact sur notre organisation ou nos joueurs.
Le chantage des pirates ignoré
Les auteurs de l'attaque avaient pourtant lancé un ultimatum agressif, menaçant de publier des données confidentielles et de causer divers problèmes numériques si une rançon n'était pas payée avant la mi-avril
. Le message des pirates exhortait le studio à prendre la bonne décision sous peine de faire les gros titres de la presse. Une tentative d'extorsion qui semble avoir échoué, la nature des données dérobées étant vraisemblablement constituée de contrats commerciaux et de registres financiers plutôt que de code source ou de matériel lié aux jeux en développement.
Cette affaire ravive inévitablement le souvenir douloureux du piratage survenu en 2022. À l'époque, un individu avait réussi à diffuser publiquement plus de quatre-vingt-dix vidéos issues d'une version de développement de Grand Theft Auto 6
, dévoilant les protagonistes Lucia et Jason. La maison mère, Take-Two Interactive, avait qualifié cet incident de « terriblement malheureux
» tout en assurant que le calendrier de production n'en serait pas affecté.
Toutefois, ce traumatisme avait poussé la direction à renforcer drastiquement ses protocoles de sécurité et son culte du secret, entraînant le licenciement de plusieurs dizaines de collaborateurs et des litiges prudhommaux toujours en cours.
Rappelons que GTA 6 est toujours prévu pour le 19 novembre prochain
, sur Xbox Series et PS5. Le mode Online devrait sortir dans la foulée
, selon les dernières rumeurs, tandis que la campagne marketing devrait débuter d'ici quelques semaines.
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