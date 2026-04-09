Le lancement de GTA 6 Online se fera dans la foulée du jeu principal

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 avril 2026 à 18h07
Les rumeurs s'intensifient autour de Grand Theft Auto 6. Selon un informateur réputé, le très attendu mode multijoueur du prochain titre de Rockstar Games pourrait être déployé moins d'un mois après la sortie du jeu de base, reprenant ainsi le modèle historique de son grand frère.
Le lancement de GTA 6 Online se fera dans la foulée du jeu principal
L'attente autour de Grand Theft Auto VI atteint des sommets inédits dans l'industrie vidéoludique. Alors que la campagne solo promet de redéfinir les standards du monde ouvert, une question brûle les lèvres des millions de fans à travers le globe, quand pourrons-nous arpenter les rues de Vice City entre amis ? Une récente indiscrétion vient peut-être d'apporter la réponse tant espérée.

Un déploiement rapide pour le mode en ligne

Le célèbre informateur connu sous le pseudonyme TheGhostOfHope a récemment pris la parole pour partager ses informations concernant la feuille de route de Rockstar Games. Selon ses sources, le studio prévoirait de lancer la composante multijoueur dans un délai extrêmement court après la commercialisation de l'aventure principale.
C'est à vous de voir si vous voulez me croire ou non, mais j'ai entendu dire par une source que le plan actuel pour GTA 6 est de lancer le mode en ligne dans le mois qui suit la sortie du jeu.
Cette révélation a de quoi rassurer une grande partie de la communauté. Bien que les plans de développement des jeux à gros budget soient toujours susceptibles d'évoluer, la crédibilité de cet informateur n'est plus à prouver. Ce dernier s'était en effet illustré par le passé en dévoilant des informations si précises sur la franchise Call of Duty que l'éditeur Activision Blizzard avait dû entreprendre des démarches légales pour le faire taire. De fait, GTA 6 Online sortira entre fin novembre ou début décembre, à temps pour les fêtes de fin d'année.

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Dans les traces de son illustre prédécesseur

Si certains joueurs ont exprimé leur surprise face à cette fenêtre de lancement très resserrée, les plus expérimentés se souviendront que cette stratégie n'a rien d'inédit pour le studio étoilé. Il y a plus d'une décennie, le lancement de Grand Theft Auto 5 avait suivi un schéma strictement identique. L'aventure de Michael, Franklin et Trevor avait d'abord été mise entre les mains des joueurs, avant que les serveurs de la version en ligne n'ouvrent leurs portes quelques semaines plus tard (moins de trois semaines).

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Ce léger décalage présente un avantage majeur pour les développeurs comme pour les joueurs. Il offre le temps nécessaire pour s'immerger pleinement dans la trame narrative et maîtriser les nouvelles mécaniques de jeu, tout en évitant une surcharge initiale et catastrophique des serveurs le jour de la sortie mondiale.

La douloureuse question de la version PC

Si les possesseurs de consoles de salon peuvent se réjouir de ces perspectives encourageantes, le tableau s'assombrit considérablement pour les adeptes de l'ordinateur. Abordant le sujet de la sortie sur cette plateforme, TheGhostOfHope a relayé les bruits de couloir dont il a eu vent.

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Selon ces échos, le portage sur ordinateur ne verrait le jour que 12 à 18 mois après le lancement initial. Une attente qui s'annonce interminable pour une partie des joueurs, mais qui s'inscrit malheureusement dans la pure tradition des productions Rockstar Games, privilégiant historiquement l'optimisation sur consoles avant d'aborder le marché de l'ordinateur.

Rappelons que la sortie de GTA 6 se fera, normalement, le 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series.

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